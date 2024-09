iPhone 16 : ces deux fonctionnalités IA n'arriveront pas avant iOS 18.2

Lumière vers le futur

De toutes les manières,de la commercialisation de l' iPhone 16 et du lancement d'iOS 18 (pareil pour iPadOS 18 et macOS 15 !).Fidèle à son rendez dominical et plus encore aujourd'hui, Mark Gurman vient en effet de préciser que. Elles ne seront d'ailleurs pas présentes avec iOS 18 ou iOS 18.1 (qui est prévu pour cet automne). Les utilisateurs devraient en définitiveavant d'en profiter.Ainsi,Pour rappel, cette dernière va permettre de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de votre photothèque.Il sera possible de modifier le style proposé et d'apporter des modifications au prompt de départ pour qu'il corresponde à un fil de discussion Messages, à votre tableau Freeform ou à une diapositive dans Keynote.depuis presque deux ans.Ces derniers sont également prévus pour décembre, ce qui permettra de briller à Noël. Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.On pourra, plus ou moins fantaisiste comme un t-rex portant un tutu sur une planche de surf, ou un chiot avec un noeud vert sur une fusée, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera possible / permis.Par cette nouvelle fonction,, ses emojis personnalisables (qui mettaient plusieurs minutes à être configurés et qui n'ont pas rencontré le succès escompté en dehors des murs de Cupertino). En effet, on pourra utiliser ces derniers pour les transformer également.Si iOS 18 va pouvoir tourner sur de nombreuses générations d'iPhone (voir le tableau ci-dessous),. Pour bénéficier d'Apple Intelligence, il faudrait impérativement avoir l'un de ces six iPhone : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.La firme est un peu: les machines ne devront être dotées d'une puce M1 au minimum.