Un nouveau firmware pour optimiser les AirPods Pro 2 et les AirPods 4

Une mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 2

Comment vérifier les firmware de vos AirPods ?

Réglages

Général

Informations

AirPods Pro

Version du programme interne

Réglages

Bluetooth

Information

Les AirPods Pro 2, qu'ils soient dotés d'une prise USB-C ou Lightning, reçoivent donc un nouveau firmware, sans plus de précisions pour le moment sur les changements apportés.Pour rappel, la dernière mise à jour introduisait(ou pour répondre ou rejeter un appel) ainsi que. Cette nouvelle mouture du programme interne pourrait permettre à Apple de proposer les nouvelles fonctions de prévention et dépistage de la perte auditive, ainsi que la possibilité d'utiliser les AirPods Pro 2 comme des aides auditives Notons que si les AirPods 4 ne sont pas encore disponibles,, sans que l'on connaisse les changements apportés.Pour vérifier le firmware de vos AirPods Pro , l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).