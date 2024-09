Les AirPods Pro 2 comme aide auditive

Les AirPods 4 proposent la Réduction active du bruit et la meilleure expérience audio dans un design ouvert. Et avec la mise à jour révolutionnaire des AirPods Pro, les écouteurs les plus vendus au monde se dotent de capacités inédites, notamment les fonctionnalités Test d’audition et Appareil auditif, susceptibles d’aider plus d’un milliard de personnes présentant une perte auditive . (John Ternus)

Il ne manquait plus que l’aval de laaméricaine pour envoyer une future mise à jour logicielle et mettre en place le système. C’est à présent chose faite. En effet, la FDA vient d’autoriser les AirPods Pro 2 à bénéficier des fonctionnalités d'aide auditive de qualité clinique.La décision n’est pas neutre car il s’agit tout de même deAinsi, Michelle Tarver,, indique quePour arriver à cette validation, une étude clinique a été menée auprès de 118 personnes présentant une perte auditive légère à modérée. Les résultats ont permis de déterminer que. Lors de cette même étude, les niveaux d'amplification dans le conduit auditif ont également atteint des niveaux comparables.avec une fonction active réduction de bruit (), un test d’audition validé scientifiquement et une option. De même, les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations.Aussi la firme californienne entend développer: prévention, dépistage et assistance. Ces thèmes sont donc repris dans les nouvelles options proposées. Rappelant les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (), la firme précise s'être appuyée sur des années de travail en santé auditive,qui a éténous dit Apple. En pratique, elle consiste en un test à réaliser chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le Test d’audition, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de leur profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.Une précédente étude avait justement soulevé l'enjeu et l'efficacité des AirPods dans ce domaine Ming-Chi Kuo a précédemment annoncé l'intention de l'entreprisePour rappel, depuis iOS 12, la firme californienne a déjà ajouté, telles queen VF) et. Pour paramétrer ces dernières, il suffit d'aller dans l'application Réglages > Centre de contrôle > Audition.Ces derniers pourraient intégrer un capteur biométrique avancé pour détecter les mesures physiologiques, y compris la température, la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration. Tout cela via un simple contact avec la peau et via des capteurs de mouvement intégrés.