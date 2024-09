Indiscrétion : Sonos va lancer deux nouveaux produits

Deux produits haut de gamme

Sound Motion

Un nouveau Sub pour Sonos

Un retour très attendu

Sonos, marque réputée pour ses équipements audio de haute qualité, s’apprête donc à lancer ces appareilsEntrons dans les détails., nouvelle barre de son phare, devrait coûter entre 999 et 1 199 dollars, selon certaines sources. Ce modèle se distingue, outre son prix élevé, par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Parmi elles, la technologie, issue de l’acquisition par Sonos de la société Mayht en 2022. Cette technologie permet une meilleure restitution sonore tout en utilisant des composants plus petits et plus légers, améliorant ainsi l’efficacité et la qualité audio., une fonctionnalité qui élargit les possibilités d’utilisation pour les consommateurs.Quant au, ce caisson de basses haut de gamme sera proposé à 799 dollars. Il arbore un design épuré avec une finition mate, disponible en noir ou en blanc.. Ces produits pourraient arriver juste à temps pour les fêtes de fin d’année, un moment stratégique pour maximiser les ventes bien sûr.Comme nous vous en avons parlé, la marque a dû retarder ces sorties pour se concentrer sur la correction des nombreux bugs rencontrés par son application mobile. Depuis la refonte de l’application en mai, les utilisateurs ont signalé des problèmes de performance, provoquant une vague de plaintes. Le PDG de Sonos, Patrick Spence , a admis que le lancement précipité de cette application avait été une erreur stratégique. Ce choix a affecté la réputation de la marque, menant même à des licenciements.Malgré ces difficultés,. L’Arc Ultra et le Sub 4 représentent pour la marque une occasion de faire parler d’elle de manière plus positive que ces dernières semaines.