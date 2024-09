SteelSeries Arctis GameBuds : des écouteurs pour joueurs exigeants

Un design ergonomique pour un confort optimal

Connectivité avancée et audio immersif

Autonomie et recharge rapide

L’ANC est bien là

Positionnement sur le marché et disponibilité

Les SteelSeries Arctis GameBuds ont étégrâce à des données issues de plus de 62 000 scans d’oreilles, rien que ça. Livrés avec plusieurs embouts en silicone, ils garantissent un ajustement précis et confortable, même pour les utilisateurs ayant des oreilles plus petites ou atypiques. La certification IP55 leur confère une résistance à la poussière et aux éclaboussures, les rendant adaptés à une utilisation quotidienne, que ce soit pour le gaming ou d’autres activités (par exemple aller courir après avoir joué 8 heures non-stop).Les Arctis GameBuds se distinguent par leur double connectivité.. Ce type de connexion est idéal pour le jeu sur consoles comme la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch, et sur PC. Parallèlement, la connexion Bluetooth 5.3 permet une utilisation aisée avec les appareils mobiles, offrant ainsi une polyvalence appréciable. Le système de basculement rapide entre les deux modes assure une transition sans interruption. En termes de qualité audio, les Arctis GameBuds intègrent une technologie de spatialisation à 360 degrés, optimisant l’immersion lors des sessions de jeu.L’autonomie des Arctis GameBuds est attendue au tournant, car c’est un point important pour les gamers., et le boîtier de charge permet trois recharges supplémentaires, totalisant ainsi 40 heures d’utilisation. Le boîtier est compatible avec la recharge sans fil Qi, ce qui simplifie le processus de recharge. En cas de besoin urgent, 15 minutes de charge rapide suffisent pour obtenir trois heures d’écoute supplémentaires.Les Arctis GameBuds incluent, et un mode transparence, qui permet de rester attentif à l’environnement en un seul clic. L’application mobile associée offre plus de 100 préréglages audio pour les jeux populaires tels que Call of Duty, Valorant ou encore Fortnite . Ces paramètres permettent d’ajuster le son selon les préférences de chaque utilisateur.Avec un, les Arctis GameBuds se positionnent de manière compétitive face aux modèles de marques comme Sony ou Razer. Contrairement à certains concurrents, ils proposent des fonctionnalités rarement disponibles à ce prix, comme l’ANC, la compatibilité multiplateforme et une autonomie robuste. SteelSeries cible les joueurs recherchant des écouteurs polyvalents, adaptés aussi bien au gaming qu’à un usage quotidien. Les Arctis GameBuds sont disponibles en précommande sur le site officiel de SteelSeries et