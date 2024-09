Une mise à jour pour optimiser les nouveautés des AirPods Pro 2

Pour, il convient d'aller dans l'application Réglages de l'iPhone > Général > Informations et de se rendre dans le quatrième cadre. Vos AirPods y figureront. Quand on clique sur cette mention, on trouve le nom du fabriquant, le numéro de modèle, le numéro de série, la version du programme interne et la version du matériel. Ces informations se trouvent aussi dans l'app Réglages > AirPods s'ils sont connectés. Pour cette version, on passe de la build 7A302 (publiée début septembre) à 7A305Cette mise à jour concerne uniquement pour les AirPods Pro 2, les versions USB-C et Lightning, et ne sera pas publiée pour les AirPods Max ou d'autres appareils qui ne possèdent pas de puce H2.