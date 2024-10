Cet étui permet de passer tous les modèles d'AirPods à l'USB-C

L'art de la transformation

Que pensez-vous de ces AirPods Pro avec un boitier transparent ?

One more thing

Le monsieur s’était fait connaitre avec une personnalisation avant-gardiste pour l’époque :. Mais c’était bien avant que les nouvelles lois européennes ne viennent rendre ce dernier obligatoire sur les prochains iPhone . Sa première audace était partie sur eBay pour plus de 86 000 dollars ! Par la suite, il avait récidivé avec les AirPods Pro , en les dotant d'un port USB-C.Continuant de s'occuper des AirPods, ce n'est pas un boitier transparent mais une version permettant d'upgrader tous les écouteurs Lightning vers l'USB-C, et ce, à moindre coût. Comme à son habitude, l'ingénieur accordeen trouvant des idées pour rallonger la durée de vie de certains produits.Cet accessoire est fabriqué via une imprimante 3D, il est donc en plastique durable mais flexible et peut être installé sur n'importe quel boitier d'AirPods en quelques secondes. Le port USB-C à l'extérieur permet de charger les AirPods via des connectiques supplémentaires cachés à l'intérieur et assurant le transfert via le port Lightning.pour les AirPods 1, 2 et 3 puisque les nouveaux AirPods 4 sont désormais livrés avec USB-C. Il est également disponible pour les AirPods Pro 1 et la version Lightning des AirPods Pro 2.Ken Pillonel a également mis au pointqui n'ont pas vraiment besoin ou envie de passer à la version USB-C !