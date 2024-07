La Tesla Model 3 plus chère en Europe, BYD en embuscade

La Tesla Model 3 plus chère en Europe

• La Model 3 Propulsion passe de 39 990 à 41 490 € (+ 1500€)

• La Model 3 Grande Autonomie passe de 48 990 à 50 490 € (+ 1500€)

• La Model 3 Performance passe à 57.490 €

BYD en embuscade

La berline est en effet sujette à, car assemblée en Chine pour l'essentiel des modèles vendus part chez nous.Elle est doncun comble alors que le SUV propose une bien meilleure habitabilité, malgré une autonomie plus réduite.-même si j'ai l'impression d'en voir un peu partout. Il faut dire qu'elle était récemment descendue sous les 40 000€ et que fin 2023, elle était encore éligible au bonus écologique.En France, alors qu'elle n'occupait que la 7ème position en mai avec 1 111 immatriculations, elle était revenue. A titre de comparaison, le Model Y a été écoulé à 4 335 exemplaires sur la même période, reprenant son statut de leader - Tesla ne va pas si mal que cela , malgré les articles de presse récents.En effet, le géant automobile. Précisons que la Turquie n'est pas à proprement parler en UE, mais son positionnement permet de réduire les coûts d'acheminement des véhicules et de bénéficier des bonus écologiques, ainsi que de s'affranchir des droits de douanes -à moins que la Commission ne serre à nouveau la vis.En UE,, le production n'a toujours pas démarré malgré les annonces précédentes. En Turquie, BYD prévoit 150 000 voitures par an, avec une ouverture attendue en 2026 -mais méfiance sur les délais.D'ici là,, même si l'américain est souvent retenu par des arbitrages locaux, notamment des écologistes. Outre la Model 3, beaucoup attendent surtout... la Model 2, cette berline à 25 000€ qui pourrait être dévoilée dès cette année.