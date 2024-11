Apple prépare un nouveau produit inédit boosté à l’IA

Un produit IA inédit

vidéo sécurisée Homekit

Des AirPods avec un capteur de Fréquence Cardiaque

de davantage de fonctionnalités de gestion de la santé

Un nouveau fournisseur

Apple proposerait un tout nouveau produit, à savoir une caméra de surveillance dédiée à la maison. Celle-ci disposerait d'uneet d'une connectivité sans fil. En revanche, l'analyste n’a pas fourni d’autres fonctionnalités spécifiques. Sa production de masse devrait commencer en, avec pour objectif d’être vendu àà long terme -ce qui suggère un prix plus acceptable que celui du Vision Pro, par exemple et boosterait son offre de produits domotiques plutôt restreinte.Pour rappel, Cupertino propose déjà une fonction de surveillance de la maison dénommée, mais pas de produits Apple. Cette dernière permet de sauvegarder les images dessur le cloud. D'après de précédentes rumeurs, il était question d'un appareil hybride , un écran intelligent dont le lancement serait prévu pour 2025 . Au vu des maigres détails, il s'agirait toutefois de deux produits différents.Au niveau des AirPods, Ming-Chi Kuo s'est montré encore plus concis, précisant queSelon d’autres bruits de couloir, les prochains Powerbeats Pro 2 offriraient une fonction de, très utile pendant les entrainements, ainsi qu’une fonction de. Ils seraient donc dotés de nouveaux capteurs qui viendraient compléter le suivi proposé par Apple. Il est possible que cette fonctionnalité s'étende aux AirPods.Leaurait remporté les contrats pour ces deux produits à venir en 2026. Par le passé, Cupertino avait déjà passé plusieurs commandes avec ce dernier pour l'assemblage, mais les problèmes de conformité avaient suspendu les relations entre les deux partenaires. A priori, ces difficultés se seraient résolues au cours du second semestre de 2024.