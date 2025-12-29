Ces AirPods colorés qu’Apple n’a jamais osé lancer ! Auraient-ils marché ?
Par Laurence - Publié le
Près de dix ans après le lancement des tout premiers AirPods, de nouvelles images viennent rappeler à quel point Apple explore parfois des pistes bien plus audacieuses que les produits finalement commercialisés.
Le leaker Kosutami est aussi bien connu pour son autre passion : collectionner les prototypes d'Apple. Et ce dernier vient de partager des photos de prototypes d’AirPods de première génération déclinés dans deux couleurs particulièrement vives : rose et jaune.
Le cliché montre des teintes qui n’ont jamais dépassé le stade du prototype. Bien dommage pour ceux qui auraient aimé davantage de fantaisie de la part d'Apple. Ces AirPods prototypes sont décrits comme des modèles aux couleurs
Visuellement, ces versions rose et jaune tranchent radicalement avec l’identité minimaliste qu’Apple a finalement retenue pour ses écouteurs. Pourtant, le rendu aurait pu séduire une partie du public, à l’heure où la personnalisation est devenue un argument marketing fort. Les clichés montrent que seuls les boitiers sont en couleur, les écouteurs restant immaculés. Mais cela pourrait être juste un pré-test, des versions colorées suivant dans un deuxième temps.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des rumeurs évoquent des AirPods colorés. En 2023, le même leaker affirmait déjà qu’Apple avait testé plusieurs coloris destinés à accompagner l’iPhone 7 : rose, Product RED, violet, noir et jaune. Une version violette de l’iPhone 7 aurait même été envisagée avant d’être annulée en interne.
Finalement, Apple a toujours fait le même choix : les AirPods seront résolument blancs ! Une nuance immuable qui sera déclinée à toutes les générations, exception faite des AirPods Max, proposés dès le départ en plusieurs couleurs.
Cela fera bientôt dix ans que les AirPods de première génération ont été dévoilés, à l’automne 2016. Malgré l’évolution des modèles, des fonctionnalités et du design, la gamme a conservé ses lignes esthétiques jusqu'à la dernière édition encore.
Ces prototypes rappellent donc qu’Apple explore bien plus d’options qu’elle n’en propose au public, privilégiant souvent une identité visuelle forte (les AirPods auraient-ils marché s'ils avaient été en couleur ?) et surtout reconnaissable à des choix plus audacieux.
Kosutami s’est déjà illustré par le passé en dévoilant plusieurs projets abandonnés ou jamais sortis : le tapis de recharge AirPower, des batteries d’iPhone à coque métallique, ou encore un Apple Vision en noir.
Ces AirPods colorés s’inscrivent dans cette même catégorie : des produits fantômes, qui n’ont jamais vu le jour, mais qui alimentent la fascination pour les coulisses de Cupertino. Et qui posent cette fameuse question : Apple finira-t-elle un jour par proposer des AirPods vraiment colorés ?
Le leaker Kosutami est aussi bien connu pour son autre passion : collectionner les prototypes d'Apple. Et ce dernier vient de partager des photos de prototypes d’AirPods de première génération déclinés dans deux couleurs particulièrement vives : rose et jaune.
Des couleurs façon iPhone 5c
Le cliché montre des teintes qui n’ont jamais dépassé le stade du prototype. Bien dommage pour ceux qui auraient aimé davantage de fantaisie de la part d'Apple. Ces AirPods prototypes sont décrits comme des modèles aux couleurs
iPhone 5c, en référence au smartphone coloré lancé par Apple en 2013. Et le parallèle est assez évident : plastique brillant, teintes saturées et look résolument plus ludique que les AirPods blancs que nous connaissons tous.
Visuellement, ces versions rose et jaune tranchent radicalement avec l’identité minimaliste qu’Apple a finalement retenue pour ses écouteurs. Pourtant, le rendu aurait pu séduire une partie du public, à l’heure où la personnalisation est devenue un argument marketing fort. Les clichés montrent que seuls les boitiers sont en couleur, les écouteurs restant immaculés. Mais cela pourrait être juste un pré-test, des versions colorées suivant dans un deuxième temps.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des rumeurs évoquent des AirPods colorés. En 2023, le même leaker affirmait déjà qu’Apple avait testé plusieurs coloris destinés à accompagner l’iPhone 7 : rose, Product RED, violet, noir et jaune. Une version violette de l’iPhone 7 aurait même été envisagée avant d’être annulée en interne.
50 nuances de blanc !
Finalement, Apple a toujours fait le même choix : les AirPods seront résolument blancs ! Une nuance immuable qui sera déclinée à toutes les générations, exception faite des AirPods Max, proposés dès le départ en plusieurs couleurs.
Cela fera bientôt dix ans que les AirPods de première génération ont été dévoilés, à l’automne 2016. Malgré l’évolution des modèles, des fonctionnalités et du design, la gamme a conservé ses lignes esthétiques jusqu'à la dernière édition encore.
Ces prototypes rappellent donc qu’Apple explore bien plus d’options qu’elle n’en propose au public, privilégiant souvent une identité visuelle forte (les AirPods auraient-ils marché s'ils avaient été en couleur ?) et surtout reconnaissable à des choix plus audacieux.
Une nouvelle curiosité issue des laboratoires d’Apple
Kosutami s’est déjà illustré par le passé en dévoilant plusieurs projets abandonnés ou jamais sortis : le tapis de recharge AirPower, des batteries d’iPhone à coque métallique, ou encore un Apple Vision en noir.
Ces AirPods colorés s’inscrivent dans cette même catégorie : des produits fantômes, qui n’ont jamais vu le jour, mais qui alimentent la fascination pour les coulisses de Cupertino. Et qui posent cette fameuse question : Apple finira-t-elle un jour par proposer des AirPods vraiment colorés ?