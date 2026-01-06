Shokz dévoile ses premiers écouteurs à oreilles libres avec réduction de bruit !

Un design familier !

Une réduction de bruit « à la demande »

Une signature sonore plus immersive

Confort et autonomie pour un usage quotidien

Prix et disponibilité



Disponibles en noir et en blanc, les Shokz OpenFit Pro seront proposés au prix public de 249 €, avec des précommandes ouvertes dès le 6 janvier 2026. La commercialisation officielle en France est prévue pour le 22 janvier 2026. À peine annoncés, notons que les OpenFit Pro ont déjà été récompensés par un CES Innovation Award 2026, confirmant la volonté de Shokz de faire évoluer l’écoute à oreilles libres vers une expérience plus immersive, sans renoncer à ses principes fondateurs.

On ne change pas une recette qui gagne ! Shokz propose iciet ce, dans deux coloris blanc et noir. Le blanc à la fois mat et irisé est d'ailleurs superbe.Fidèle à son ADN, Shokz a particulièrement soigné le confort., garantissant un maintien stable sans pression directe sur l’oreille. Des accessoires optionnels permettent également d’ajuster le port selon les besoins.Lorsqu’elle est enclenchée, celle-ci repose sur un système à trois microphones associé à un algorithme adaptatif, capable d’ajuster finement le filtrage en fonction de la morphologie et du positionnement de l’oreille.L’objectif n’est pas de couper totalement le monde extérieur,, comme les annonces ou les alertes. L’intensité de cette réduction peut également être ajustée manuellement via l’application Shokz, afin de trouver le compromis idéal selon l’environnement.Sur le plan audio, les OpenFit Pro s’appuient sur la technologie Shokz SuperBoost™, combinée à un. Cette architecture vise à offrir un son plus précis, avec des aigus détaillés et des basses plus profondes, tout en limitant la distorsion.Optimisés, l, renforçant l’immersion lors de l’écoute de musique, de films ou de séries compatibles. L’application Shokz propose par ailleurs cinq égalisations prédéfinies, ainsi que, pour adapter le rendu sonore aux préférences de chacun.Côté autonomie,. Une charge rapide de 10 minutes permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute, tandis que la recharge sans fil apporte un confort supplémentaire au quotidien.Pensés pour un usage actif,une connexion multipoint, une certification IP55 et une compatibilité Bluetooth 6.1.