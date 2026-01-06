Shokz dévoile ses premiers écouteurs à oreilles libres avec réduction de bruit !
Par Laurence - Publié le
Shokz franchit une étape importante à l'occasion de ce CES 2026 avec le lancement des OpenFit Pro, ses premiers écouteurs open ear à intégrer une réduction de bruit active. Une évolution notable pour une technologie historiquement pensée avant tout pour la sécurité, le confort et la perception de l’environnement.
On ne change pas une recette qui gagne ! Shokz propose ici une version améliorée de ses OpenFit, ses écouteurs disposant d'un crochet d'oreille, et ce, dans deux coloris blanc et noir. Le blanc à la fois mat et irisé est d'ailleurs superbe.
Fidèle à son ADN, Shokz a particulièrement soigné le confort. Les OpenFit Pro associent un revêtement en silicone ultra-doux à des crochets d’oreille en alliage nickel-titane, garantissant un maintien stable sans pression directe sur l’oreille. Des accessoires optionnels permettent également d’ajuster le port selon les besoins.
Avec les OpenFit Pro, Shokz introduit une réduction de bruit activable à la demande, laissant à l’utilisateur le choix entre immersion et vigilance. Lorsqu’elle est enclenchée, celle-ci repose sur un système à trois microphones associé à un algorithme adaptatif, capable d’ajuster finement le filtrage en fonction de la morphologie et du positionnement de l’oreille.
L’objectif n’est pas de couper totalement le monde extérieur, mais de réduire les nuisances tout en laissant passer les sons essentiels, comme les annonces ou les alertes. L’intensité de cette réduction peut également être ajustée manuellement via l’application Shokz, afin de trouver le compromis idéal selon l’environnement.
Sur le plan audio, les OpenFit Pro s’appuient sur la technologie Shokz SuperBoost™, combinée à un design à double diaphragme. Cette architecture vise à offrir un son plus précis, avec des aigus détaillés et des basses plus profondes, tout en limitant la distorsion.
Optimisés Dolby Atmos, les écouteurs intègrent également un suivi des mouvements de la tête, renforçant l’immersion lors de l’écoute de musique, de films ou de séries compatibles. L’application Shokz propose par ailleurs cinq égalisations prédéfinies, ainsi que deux profils personnalisables, pour adapter le rendu sonore aux préférences de chacun.
Côté autonomie, les écouteurs annoncent jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge, et 50 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute, tandis que la recharge sans fil apporte un confort supplémentaire au quotidien.
Pensés pour un usage actif, les OpenFit Pro intègrent des boutons physiques étanches, la détection intelligente du port, une connexion multipoint, une certification IP55 et une compatibilité Bluetooth 6.1.
Disponibles en noir et en blanc, les Shokz OpenFit Pro seront proposés au prix public de 249 €, avec des précommandes ouvertes dès le 6 janvier 2026. La commercialisation officielle en France est prévue pour le 22 janvier 2026. À peine annoncés, notons que les OpenFit Pro ont déjà été récompensés par un CES Innovation Award 2026, confirmant la volonté de Shokz de faire évoluer l’écoute à oreilles libres vers une expérience plus immersive, sans renoncer à ses principes fondateurs.
Un design familier !
On ne change pas une recette qui gagne ! Shokz propose ici une version améliorée de ses OpenFit, ses écouteurs disposant d'un crochet d'oreille, et ce, dans deux coloris blanc et noir. Le blanc à la fois mat et irisé est d'ailleurs superbe.
Fidèle à son ADN, Shokz a particulièrement soigné le confort. Les OpenFit Pro associent un revêtement en silicone ultra-doux à des crochets d’oreille en alliage nickel-titane, garantissant un maintien stable sans pression directe sur l’oreille. Des accessoires optionnels permettent également d’ajuster le port selon les besoins.
Une réduction de bruit « à la demande »
Avec les OpenFit Pro, Shokz introduit une réduction de bruit activable à la demande, laissant à l’utilisateur le choix entre immersion et vigilance. Lorsqu’elle est enclenchée, celle-ci repose sur un système à trois microphones associé à un algorithme adaptatif, capable d’ajuster finement le filtrage en fonction de la morphologie et du positionnement de l’oreille.
L’objectif n’est pas de couper totalement le monde extérieur, mais de réduire les nuisances tout en laissant passer les sons essentiels, comme les annonces ou les alertes. L’intensité de cette réduction peut également être ajustée manuellement via l’application Shokz, afin de trouver le compromis idéal selon l’environnement.
Une signature sonore plus immersive
Sur le plan audio, les OpenFit Pro s’appuient sur la technologie Shokz SuperBoost™, combinée à un design à double diaphragme. Cette architecture vise à offrir un son plus précis, avec des aigus détaillés et des basses plus profondes, tout en limitant la distorsion.
Optimisés Dolby Atmos, les écouteurs intègrent également un suivi des mouvements de la tête, renforçant l’immersion lors de l’écoute de musique, de films ou de séries compatibles. L’application Shokz propose par ailleurs cinq égalisations prédéfinies, ainsi que deux profils personnalisables, pour adapter le rendu sonore aux préférences de chacun.
Confort et autonomie pour un usage quotidien
Côté autonomie, les écouteurs annoncent jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge, et 50 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute, tandis que la recharge sans fil apporte un confort supplémentaire au quotidien.
Pensés pour un usage actif, les OpenFit Pro intègrent des boutons physiques étanches, la détection intelligente du port, une connexion multipoint, une certification IP55 et une compatibilité Bluetooth 6.1.
Prix et disponibilité
Disponibles en noir et en blanc, les Shokz OpenFit Pro seront proposés au prix public de 249 €, avec des précommandes ouvertes dès le 6 janvier 2026. La commercialisation officielle en France est prévue pour le 22 janvier 2026. À peine annoncés, notons que les OpenFit Pro ont déjà été récompensés par un CES Innovation Award 2026, confirmant la volonté de Shokz de faire évoluer l’écoute à oreilles libres vers une expérience plus immersive, sans renoncer à ses principes fondateurs.