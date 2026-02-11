Siri Intelligent encore reporté : iOS 26.5 ? iOS 27 ?

Accumulation de retards !

Cette version bénéficierait d’une intégration encore plus profonde au sein d’iOS, iPadOS et macOS. En attendant, la refonte de Siri continue de cristalliser les attentes — et les tensions — autour de la stratégie IA d’Apple. Après plusieurs retards, Cupertino joue désormais une partie délicate : livrer une expérience réellement convaincante, sans sacrifier sa promesse de fiabilité et d’intégration maîtrisée.

Présentée en grande pompe à la WWDC 2024 dans le cadre d’Apple Intelligence,Applealors un assistant capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’interagir avec ce qui s’affiche à l’écran et d’exécuter des actions complexes entre plusieurs applications.Initialement évoqué pour le printemps 2025, le lancement avait déjà été repoussé d’un an.Et même jusqu'à ce soir, on y croyait encore. La première bêta développeur d'iOS 26.4 est bien attendue pour les jours prochains, mais en interne, tout ne serait pas prêt.D’après les informations rapportées, les équipes d’Apple auraient identifié: Siri ne traiterait pas toujours correctement les requêtes, les temps de réponse seraient parfois trop longs, certaines fonctions manqueraient encore de précision.En conséquence, l, une mise à jour prévue pour le mois de mai. Cela suggère que tout ou partie des nouveautés pourraient glisser vers cette version, voire être étalées jusqu’à iOS 27.Apparemment,, comme la personnalisation basée sur les données locales (messages, emails, etc.), la conscience du contenu affiché à l’écran, ou encore les nouvelles actions dans et entre les apps. Mais toutes ne fonctionneraient pas de manière suffisamment fiable pour un déploiement grand public.Toujours selon(dans le cadre du partenariat avec Google) est censée gérer la requête. Un comportement qui traduit une architecture encore en phase d’ajustement.Apple testerait également des fonctions non confirmées pour le moment, comme la génération d’images (via Image Playground) et la recherche web avec résumé automatique des résultats.Pour autant,, mais l’objectif reste d’éviter un lancement précipité. En pratique, c'est bel et bien iOS 27 qui devrait marquer une étape supplémentaire avec l’arrivée d’une interface conversationnelle plus proche d’un chatbot, afin de rivaliser frontalement avec Gemini, Claude ou ChatGPT.