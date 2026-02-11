Siri Intelligent encore reporté : iOS 26.5 ? iOS 27 ?
Alors qu'Apple vient tout juste de déployer les versions finales d'iOS 26.3 et que beaucoup attendaient l'arrivée de Siri Intelligent avec iOS 26.4, voici une bien mauvaise nouvelle ! En effet, Apple aurait rencontré de nouveaux problèmes techniques lors des tests de cette version initialement prévue pour iOS 26.4. Selon Bloomberg, certaines fonctionnalités pourraient finalement être repoussées à iOS 26.5, voire à... iOS 27.
Présentée en grande pompe à la WWDC 2024 dans le cadre d’Apple Intelligence, la nouvelle génération de Siri devait marquer un tournant majeur. Apple promettait alors un assistant capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’interagir avec ce qui s’affiche à l’écran et d’exécuter des actions complexes entre plusieurs applications.
Initialement évoqué pour le printemps 2025, le lancement avait déjà été repoussé d’un an. Depuis, iOS 26.4 était devenu LA cible. Et même jusqu'à ce soir, on y croyait encore. La première bêta développeur d'iOS 26.4 est bien attendue pour les jours prochains, mais en interne, tout ne serait pas prêt.
D’après les informations rapportées, les équipes d’Apple auraient identifié plusieurs dysfonctionnements lors des tests : Siri ne traiterait pas toujours correctement les requêtes, les temps de réponse seraient parfois trop longs, certaines fonctions manqueraient encore de précision.
En conséquence, les ingénieurs auraient été invités à poursuivre les tests sur iOS 26.5, une mise à jour prévue pour le mois de mai. Cela suggère que tout ou partie des nouveautés pourraient glisser vers cette version, voire être étalées jusqu’à iOS 27.
Apparemment, iOS 26.5 inclurait déjà des fonctionnalités promises de longue date, comme la personnalisation basée sur les données locales (messages, emails, etc.), la conscience du contenu affiché à l’écran, ou encore les nouvelles actions dans et entre les apps. Mais toutes ne fonctionneraient pas de manière suffisamment fiable pour un déploiement grand public.
Toujours selon Bloomberg, Siri utiliserait parfois ChatGPT en secours, même lorsque la nouvelle infrastructure basée sur Gemini (dans le cadre du partenariat avec Google) est censée gérer la requête. Un comportement qui traduit une architecture encore en phase d’ajustement.
Apple testerait également des fonctions non confirmées pour le moment, comme la génération d’images (via Image Playground) et la recherche web avec résumé automatique des résultats. Certaines de ces options pourraient malgré tout apparaître dans iOS 26.4 si elles sont jugées suffisamment stables.
Pour autant, les dirigeants hésiteraient à repousser une nouvelle fois l’ensemble des fonctionnalités au-delà du printemps 2026, mais l’objectif reste d’éviter un lancement précipité. En pratique, c'est bel et bien iOS 27 qui devrait marquer une étape supplémentaire avec l’arrivée d’une interface conversationnelle plus proche d’un chatbot, afin de rivaliser frontalement avec Gemini, Claude ou ChatGPT.
Cette version bénéficierait d’une intégration encore plus profonde au sein d’iOS, iPadOS et macOS. En attendant, la refonte de Siri continue de cristalliser les attentes — et les tensions — autour de la stratégie IA d’Apple. Après plusieurs retards, Cupertino joue désormais une partie délicate : livrer une expérience réellement convaincante, sans sacrifier sa promesse de fiabilité et d’intégration maîtrisée.
Accumulation de retards !
Des problèmes de fiabilité et de performances
Gemini, ChatGPT… et une architecture encore instable ?
Qu'en penser ?
