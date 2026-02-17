Il ponce le boîtier de ses AirPods Pro : mais pourquoi donc ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Un utilisateur Reddit a poncé le boîtier de recharge de ses AirPods Pro avec du papier de verre grain 1 000, histoire d'en finir avec la finition brillante qui attire les traces de doigts et la poussière. Le résultat est assez bluffant sur les photos, avec un rendu mat et soyeux au toucher, même si sur Reddit, tout le monde n'est pas convaincu que c'est la meilleure des idées.
Le boîtier des AirPods Pro sont certes mignons, mais certains considèrent qu'ils sont un aimant à empreintes. Apple a toujours opté pour une finition brillante sur ses écouteurs sans fil, et même si le rendu est très propre à la sortie de la boîte, il suffit de quelques minutes dans une poche pour que ça devienne un peu moins classe. L'utilisateur Reddit "Dust-by-Monday" a donc décidé de régler ça à sa façon : un bon coup de papier de verre grain 1 000 sur toute la surface du boîtier. Le résultat est plutôt sympa posé à côté d'un boîtier normal. La texture est mate, soyeuse au toucher, et ne retient plus du tout les empreintes ni la poussière. Et d'après lui, si le boîtier se salit, un simple coup de chiffon suffit.
Sur Reddit, les avis sont partagés. Un autre utilisateur, "T-K101", fait remarquer que la finition mate va au contraire attirer la poussière plus vite, et que le ponçage risque de créer des micro-rainures où les taches vont s'incruster avec le temps. Et puis il y a l'évidence : si vous n'avez jamais manié de papier de verre, le résultat risque d'être beaucoup moins propre que sur les photos. Pour la majorité des propriétaires d'AirPods Pro, acheter une coque de protection à quelques euros reste quand même la solution la plus simple.
Les AirPods Pro ne sont pas les seuls produits Apple à passer sous le papier de verre. Un autre utilisateur avait fait la même chose sur son MacBook Air M3, cette fois avec une ponceuse orbitale à grain 220 pour arrondir les bords un peu trop tranchants de la machine, suivi d'un polissage pour un rendu bien propre. Le souci avec ce genre de bricolage, c'est qu'on retire la couche anodisée du produit, et qu'on s'expose donc à de l'oxydation avec le temps. C'est joli au début, mais ça ne durera probablement pas.
Probablement pas la meilleure idée du siècle franchement, surtout quand il existe des tonnes de coques qui font très bien le job si vous n'aimez pas le rendu brillant. Mais bon, si l'envie vous prend, commencez plutôt par un vieux boîtier d'abord.
Du papier de verre et un peu de patience
Bof quand même
Certains ont même poncé leurs MacBook
On en dit quoi ?
