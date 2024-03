Test des MacBook Air M3 : un très bon Mac, sans surprise !

Rappel des nouveautés

Premières impressions

happy few

Honnêtement, c'est tellement incroyable de voir des performances aussi puissantes sur des ordinateurs aussi légers et portables. Vous pouvez faire presque tout ce que vous voudriez ou devez faire et vous n'aurez pas à sacrifier les performances.

Le MacBook Air M3 est le premier renouvellement « ennuyeux » de l'ordinateur portable depuis plusieurs années ; le M1 Air a lancé l’ère Apple Silicon et le M2 Air a été une refonte majeure de la machine.



Même sans refroidissement actif, le M3 est très performant, battant facilement les versions à refroidissement passif des M1 et M2 tout en utilisant un peu moins d'énergie. La puce ralentit assez rapidement sous une charge importante, mais pas de manière démesurée, et c'est normal dans une conception refroidie passivement. Le MacBook Air n'est pas conçu pour les charges de travail lourdes, même s'il est bon de savoir qu'il reste utilisable pour ce genre de tâches.



Pour toute personne possédant un MacBook Air Intel vieillissant ou un MacBook 12 pouces, le modèle M3 est le meilleur à ce jour, et les améliorations de l'autonomie et des performances seront immédiatement perceptibles. Si votre MacBook Air M1 est très sollicité et commence à montrer ses limites, il est plus facile de justifier le passage au M3 qu'au M2.



Mais dans l’ensemble, c’est une mise à niveau intéressante, sans surprise.

Il n’y a pas de surprises majeures avec les MacBook Air M3 13 et 15 pouces, mais après des années de mises à niveau continues, il fallait s’y attendre. Ce sont d’excellents ordinateurs dotés d’excellentes performances, de superbes écrans et d’une autonomie incroyable. Et mieux encore, leur introduction fait également baisser les prix des modèles M2, toujours aussi excellents.

light

Le design fin, léger et compact du MacBook Air M3 en fait un excellent ordinateur ultraportable, facile à transporter et à glisser dans pratiquement n'importe quel sac ou sac à dos. Et avec le fait que la puce M3 maintenant offre plus de puissance que jamais, cela en fait une machine aussi puissante que les ordinateurs portables professionnels les plus rapides d'il y a seulement quelques années.

Apple n'a même pas encore sorti le MacBook Air M3, mais grâce à notre laboratoire de tests et à la volonté de l'entreprise de nous expédier des unités plus tôt, nous savons déjà à quel point ces Mac sont meilleurs que leurs prédécesseurs.



Et la réponse, en termes simples, est : un peu meilleurs ! La puce M3 ces machines vers de nouveaux sommets, offrant une meilleure autonomie de batterie et des performances plus rapides que n’importe quel MacBook Air précédent. Si vous aimez le MacBook Air, c’est le nouveau meilleur modèle du marché.



Mais si vous cherchez simplement à vous procurer un nouvel ordinateur portable, la puce M3 ne donne pas à ces nouveaux Airs une longueur d'avance significative sur la concurrence, sauf en termes d'autonomie de la batterie. Dans ce domaine, les MacBook restent les rois grâce à l’efficacité énergétique des puces Apple Silicon, et les M3 Air occupent une place élevée dans la hiérarchie.







Si vous cherchez à jouer à des jeux ou à effectuer un travail exigeant comme le montage vidéo, vous serez probablement plus heureux avec d'autres modèles. Les MacBook Pro restent le meilleur choix pour ces tâches si vous êtes attaché au matériel Apple, et les ordinateurs portables de jeu comme l'Asus ROG Zephyrus G14 restent un meilleur achat si vous voulez vraiment le plus d'images par seconde possible dans les derniers jeux et plus de jeux.

Lorsqu'il est arrivé l'année dernière, nous avons déclaré le 13 pouces comme le meilleur MacBook pour la majorité des utilisateurs. Depuis, il n'a vu un véritable challenger que sous la forme du modèle 15 pouces, qui est depuis devenu la machine que j'utilise au quotidien. Les MacBook Air ont hérité du trône des véritables appareils grand public appartenant auparavant au MacBook standard, et à mesure qu’ils ont prospéré, les modèles Pro se sont de plus en plus déplacés vers la marge. Le seul changement majeur ici est la puce améliorée, ce qui fait du modèle 2024 un léger refresh.

effort

seulement

Après avoir fait évoluer le design l'année dernière avec les modèles M2,, ce qui permet également de profiter du Wi-Fi 6E à la place du Wi-FI 6, de microphones optimisés avec un meilleur rendu lors des appels audio/vidéo et de(la puce ne pourra pas gérer l'écran intégré du MacBook Air en sus des deux écrans externes). Apple indique également avoirafin de limiter les traces de doigts par rapport à la génération précédente.Comme il s'agit de la seule nouveauté esthétique,(ou leur front et leur nez selon les techniques personnelles de chacun, même s'il est moins fréquent de frotter son Mac sur son visage que de le prendre dans ses mains). Contrairement au Noir Sidéral des nouveaux MacBook Pro M3 Pro et M3 Max,, et qui n'est pas simple à nettoyer, chose que nous vérifierons très prochainement.Même si c'est une nouveauté dans le MacBook Air,(dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là ). Les testeurs pertinents se sont donc penchés sur, contrairement au MacBook Pro qui profite d'une ventilation active.Ainsi,D'autres comme Andrew Cunningham d' ArsTehcnica sont, ce qui semble tout à fait pertinent.Pour Devindra Hardawar d' Engadget Selon Jason Hiner de ZDNet Alex Wawro de Tom's Guide Pour Brian Heater de TechCrunch Beaucoup ont apprécié le fait de. Pour Dave2D , cetd'Apple pourrait être dû aux entreprises qui souhaitent pouvoir disposer de machines d'entrée de gamme permettant de travailler sur 2 écrans.Le jeune homme rappelle qu', qui ne possèdent qu'un Display Engine se chargeant de l'affichage (avec la possibilité de gérer 2 écrans au maximum),, indiquant d'ailleurs que les versions Intel du MacBook Air pouvaient prendre en charge 2 écrans, en sus de l'écran intégré.Au rayon des doléances,(ou le tarif de l'option pour passer à 16Go selon Dave2D). Dans l'ensemble, ces MacBook Air M3 semblent avoir séduit ces premiers utilisateurs, et certains attendent l'arrivée de davantage d'IA au sein de la prochaine version de macOS pour vérifier si la promesse d'Apple, indiquant que le MacBook Air M3 sera particulièrement performant dans ces conditions, est justifiée.De notre côté,afin de vérifier ce qu'ils ont réellement dans le ventre, avant de partager avec vous nos résultats et conclusions.