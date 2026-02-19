iOS 26.4 : Apple Music s’enrichit avec cinq nouveautés majeures sur iPhone

Playlist Playground : créer des playlists à partir d’un simple texte

Pour cela, il suffit d'ouvrir l'application Apple Music, d'accéder à l'onglet Bibliothèque et d'appuyer sur le bouton + (ou sur l'icône de création de nouvelle liste de lecture, souvent dans le coin supérieur droit) pour lancer une nouvelle liste de lecture.

Albums et playlists adoptent un design plein écran

Le widget Musique d’ambiance arrive sur l’écran d’accueil

Ajouter un morceau à plusieurs playlists en une seule fois

Les concerts directement intégrés dans Apple Music

Avec ces cinq nouveautés, iOS 26.4 apporte à Apple Music des améliorations à la fois visibles, pratiques et cohérentes. Entre création assistée par l’IA, interface plus immersive et outils pensés pour le quotidien, la mise à jour renforce l’attractivité du service sans bouleverser ses fondamentaux. iOS 26.4 est actuellement disponible en bêta développeur et bêta publique, avec un déploiement grand public attendu au printemps.

C’est sans doute la nouveauté la plus visible.Lors de la création d’une nouvelle playlist, l’utilisateur peut saisir une idée, une ambiance ou un contexte d’écoute, qu’Apple Intelligence utilise pour générer automatiquement une sélection de morceaux.. Bien entendu, la playlist reste entièrement modifiable : ajout ou suppression de titres, réorganisation, ou encore ajustements via de nouvelles instructions textuelles, sans repartir de zéro.Apple revoit aussi en profondeur la présentation des albums et playlists. Avec iOS 26.4,, influençant l’arrière-plan et les éléments visuels.Concrètement, une pochette dominée par le bleu donnera lieu à un fond aux teintes similaires, tandis que des visuels plus neutres pourront générer des arrière-plans sombres ou contrastés., et qui rapproche Apple Music de certaines expériences déjà vues dans les apps de streaming concurrentes.Introduite l’an dernier dans le Centre de contrôle,. Elle est désormais accessible via un widget dédié sur l’écran d’accueil, en formats petit et moyen.Ce widget permet de lancer instantanément une: Chill, Productivité, Sommeil et Bien-être. Cette évolution est somme toute assez logique, et rend cette fonction plus visible et plus rapide d’accès au quotidien.Apple Music corrige également un petit point de friction qui datait un peu.. Lors de l’ajout à une playlist, un nouveau bouton de sélection apparaît en bas de l’écran. Il suffit alors de cocher plusieurs playlists d’un coup. Une modification discrète, mais très pratique pour celles et ceux qui organisent leur bibliothèque autour de nombreuses playlists thématiques.Les pages d’artistes mettent désormais en avant une section Concerts à venir lorsque des dates sont disponibles. En sélectionnant un événement, Apple Music affiche les détails du concert (lieu, date, heure) ainsi qu’un lien pour acheter des billets. Une manière pour Apple de renforcer le lien entre musique enregistrée et expérience live, directement depuis l’application.