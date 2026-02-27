Le casque Sonos Ace en promo à -16% : un bon rapport qualité/prix, testé sur mac4Ever !

Voici le Sonos Ace

Il est enfin arrivé ! Les utilisateurs nous demandent depuis des années de proposer l'expérience Sonos sous la forme d’un casque audio. Nous savions que notre première entrée dans cette catégorie devait incarner l'innovation et l'expérience sonore dont Sonos est le spécialiste. Le Sonos Ace intègre tout ce que nous avons appris au cours de ces deux décennies en tant que leader de l’expérience sonore:un son à couper le souffle, un design élégant et un confort permanent. Nous sommes prêts à conquérir l’une des catégories audio les plus importantes et les plus populaires au monde.







Le Sonos Ace incarne l'ambition de Sonos de créer des expériences sonores aussi fortes que les moments que nous vivons dans notre quotidien. C'est un nouveau chapitre passionnant qui s'ouvre pour notre entreprise, qui va redéfinir notre conception d’une écoute personnalisée», explique Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer chez Sonos. «Fidèle à l'héritage de Sonos en matière de produits Premium, le Sonos Ace a été conçu et calibré dans ses moindres détails par les plus grands experts du son afin d'offrir une expérience d'écoute unique

Un challenger pour les AirPods Max

Aware

TrueCinema

Le premier casque de Sonos a fait l'objet de nombreuses rumeurs, dépôts de brevets et autres fuites depuis plusieurs années. Le constructeur(à mon goût). La finition semble d'un bon niveau avec des coques en plastique, un arceau en acier, du cuir végétal pour les oreillettes qui peuvent se remplacer facilement grâce à un système magnétique, à l'image de ce que propose Apple. Selon Patrick Spence, dirigeant de Sonos :Sonos a fait le choix de proposer d, il est vrai parfois aléatoires.L'ensemble des commandes s'effectueront via deux boutons sur l'oreillette droite. Malgré des coques en plastique,, ce qui reste environ 73g de moins que les AirPods Max (384,8g).L'Ace embarque(ANC), un modeafin de garder une oreille sur votre environnement (équivalent du mode Transparence chez Apple), la compatibilité avec l'audio sans fil Lossless (avec un appareil équipé d'une puce Snapdragon Sound de Qualcomm, et donc pas sur iPhone), de l'audio sans perte en filaire via le port USB-C (un câble USB-C vers mini jack est fourni), le suivi dynamique de la tête,, la fonction(un son surround via le casque et une mise à jour à venir), ou encore la possibilité de faire passer le son rapidement d'une pression sur un bouton de votre barre de son Sonos au casque et inversement.Niveau autonomie, l(20 heures pour le casque d'Apple), et il sera possible de récupérer trois heures d'écoute en seulement 3 minutes grâce à la charge rapide.