Comment Apple Music va coller des étiquettes sur les musiques générées par l’IA

Quatre catégories concernées

• l’illustration ou la pochette de l’album,

• la piste audio elle-même,

• la composition et les paroles,

• les clips vidéo.

Apple mise sur la transparence de l’industrie

Le marquage approprié du contenu est la première étape pour donner à l’industrie les données et les outils nécessaires afin d’élaborer des politiques réfléchies autour de l’IA

Une approche différente de la concurrence

Qu'en penser ?



Pour l’instant, les Transparency Tags d’Apple reposent entièrement sur la déclaration volontaire des ayants droit. Aucun mécanisme de vérification ou de contrôle indépendant n’a été annoncé. Est-ce que les labels et distributeurs vont réellement adopter ces balises à grande échelle ? Si c’est le cas, Apple pourrait contribuer à poser les premières bases d’une normalisation de l’usage de l’IA dans la musique — un sujet qui devient de plus en plus central pour toute l’industrie.

Selon, Apple a informé ses partenaires de l’industrie musicale, détaillant la mise en place progressive de ce dispositif. Le nouveau système couvre. Les labels et distributeurs pourront désormais signaler l’usage de l’IA dans quatre catégories :Apple précise toutefois que leur utilisation est facultative pour l’instant. Si aucune étiquette n’est ajoutée, le contenu sera simplement considéré comme non généré par intelligence artificielle.Plutôt que de détecter elle-même les contenus générés par IA, Apple préfère s’appuyer sur les labels et distributeurs, qui restent responsables de signaler l’usage de ces technologies.Dans sa communication aux partenaires,, au même titre que les genres musicaux, les crédits ou les informations techniques déjà associées aux morceaux.Pour Cupertino, cette initiative constitue une première étape vers davantage de transparence dans l’industrie musicale.Cette stratégie tranche avec celle de certaines plateformes concurrentes.pour identifier les morceaux générés par intelligence artificielle.Selon Deezer, la plateforme reçoit aujourd’hui plus de 60 000 titres entièrement générés par IA chaque jour, et ces contenus représenteraient déjà près de 39 % de la musique envoyée au service.L’entreprise affirme également qu’, notamment liées à des systèmes de streaming artificiel. Cependant, même ces systèmes de détection ne sont pas infaillibles.