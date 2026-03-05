Comment Apple Music va coller des étiquettes sur les musiques générées par l’IA
Publié le
Face à la montée en puissance de la musique générée par intelligence artificielle, Apple Music déploie un nouveau système de métadonnées baptisé Transparency Tags. L’objectif est d’indiquer clairement lorsqu’une œuvre hébergée sur la plateforme a été créée, en tout ou en partie, avec l’aide d’une IA.
Quatre catégories concernées
Selon Music Business Worldwide, Apple a informé ses partenaires de l’industrie musicale, détaillant la mise en place progressive de ce dispositif. Le nouveau système couvre plusieurs éléments clés liés à la production musicale. Les labels et distributeurs pourront désormais signaler l’usage de l’IA dans quatre catégories :
• l’illustration ou la pochette de l’album,
• la piste audio elle-même,
• la composition et les paroles,
• les clips vidéo.
Les partenaires de la plateforme peuvent commencer à appliquer ces balises dès maintenant. Apple précise toutefois que leur utilisation est facultative pour l’instant. Si aucune étiquette n’est ajoutée, le contenu sera simplement considéré comme non généré par intelligence artificielle.
Apple mise sur la transparence de l’industrie
Plutôt que de détecter elle-même les contenus générés par IA, Apple préfère s’appuyer sur les labels et distributeurs, qui restent responsables de signaler l’usage de ces technologies.
Dans sa communication aux partenaires, Apple explique considérer ces nouvelles balises comme un simple élément de métadonnées, au même titre que les genres musicaux, les crédits ou les informations techniques déjà associées aux morceaux.
Pour Cupertino, cette initiative constitue une première étape vers davantage de transparence dans l’industrie musicale.
Le marquage approprié du contenu est la première étape pour donner à l’industrie les données et les outils nécessaires afin d’élaborer des politiques réfléchies autour de l’IA.
Une approche différente de la concurrence
Cette stratégie tranche avec celle de certaines plateformes concurrentes. Deezer, par exemple, a développé ses propres outils de détection automatique pour identifier les morceaux générés par intelligence artificielle.
Selon Deezer, la plateforme reçoit aujourd’hui plus de 60 000 titres entièrement générés par IA chaque jour, et ces contenus représenteraient déjà près de 39 % de la musique envoyée au service.
L’entreprise affirme également qu’en 2025, jusqu’à 85 % des écoutes de musique générée par IA étaient frauduleuses, notamment liées à des systèmes de streaming artificiel. Cependant, même ces systèmes de détection ne sont pas infaillibles.
Qu'en penser ?
Pour l’instant, les Transparency Tags d’Apple reposent entièrement sur la déclaration volontaire des ayants droit. Aucun mécanisme de vérification ou de contrôle indépendant n’a été annoncé. Est-ce que les labels et distributeurs vont réellement adopter ces balises à grande échelle ? Si c’est le cas, Apple pourrait contribuer à poser les premières bases d’une normalisation de l’usage de l’IA dans la musique — un sujet qui devient de plus en plus central pour toute l’industrie.