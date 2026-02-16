Apple Music s'invite dans TikTok avec deux nouvelles fonctions
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple Music et TikTok testent deux nouvelles fonctionnalités ensemble. Play Full Song permet d'écouter un morceau en entier dans l'application TikTok avec un abonnement Apple Music, et Listening Party propose des sessions d'écoute en groupe. Les deux fonctions sont en bêta, et ce n'est pas la première fois que les deux plateformes collaborent sur la musique.
La première nouveauté s'appelle Play Full Song et utilise le framework MusicKit d'Apple. Quand vous découvrez un morceau sur TikTok, vous pouvez l'écouter en entier sans avoir à ouvrir Apple Music.
Vous tombez sur un extrait, ça vous plaît, et vous lancez le titre complet directement. Un abonnement Apple Music est bien sûr nécessaire, un badge "From Apple Music" s'affiche pendant la lecture, et c'est Apple qui continue de gérer les royalties et les licences. Du côté de l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'a plus besoin de jongler entre deux applications, et c'est déjà bien.
La seconde fonctionnalité s'appelle Listening Party. Le concept rappelle Turntable.fm, un service disparu qui avait eu son petit succès il y a une dizaine d'années : on pouvait y créer des salons virtuels et diffuser des morceaux en temps réel pour les autres participants. Listening Party reprend visiblement cette idée en version 2026, directement dans TikTok.
Les deux fonctions sont en bêta, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas encore disponibles pour tout le monde, typiquement moi je ne les vois pas encore.
Ce n'est pas la première fois qu'Apple et TikTok collaborent sur la musique. En 2023, TikTok avait ajouté la possibilité de sauvegarder un titre découvert dans l'application directement dans votre bibliothèque Apple Music (une fonction que j'utilise très régulièrement d'ailleurs). En 2024, Apple avait fait le chemin inverse en permettant de partager un morceau depuis l'app Musique vers TikTok. Play Full Song et Listening Party vont encore plus loin, puisque cette fois la musique se joue directement dans TikTok.
TikTok est devenu l'un des plus gros moteurs de découverte musicale, et c'est plutôt malin de la part d'Apple d'aller chercher ses futurs abonnés directement là-bas. Parce que oui, quand un morceau devient viral sur TikTok, il peut générer des millions de streams. Autant que ces streams passent par Apple Music plutôt que par la concurrence. Spotify ne doit pas trop apprécier d'ailleurs. En tout cas, pour moi qui utilise les deux au quotidien, c'est le genre d'intégration que j'aime bien !
Écouter un titre en entier sans quitter TikTok
La première nouveauté s'appelle Play Full Song et utilise le framework MusicKit d'Apple. Quand vous découvrez un morceau sur TikTok, vous pouvez l'écouter en entier sans avoir à ouvrir Apple Music.
Vous tombez sur un extrait, ça vous plaît, et vous lancez le titre complet directement. Un abonnement Apple Music est bien sûr nécessaire, un badge "From Apple Music" s'affiche pendant la lecture, et c'est Apple qui continue de gérer les royalties et les licences. Du côté de l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'a plus besoin de jongler entre deux applications, et c'est déjà bien.
Des sessions d'écoute en groupe
La seconde fonctionnalité s'appelle Listening Party. Le concept rappelle Turntable.fm, un service disparu qui avait eu son petit succès il y a une dizaine d'années : on pouvait y créer des salons virtuels et diffuser des morceaux en temps réel pour les autres participants. Listening Party reprend visiblement cette idée en version 2026, directement dans TikTok.
Les deux fonctions sont en bêta, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas encore disponibles pour tout le monde, typiquement moi je ne les vois pas encore.
Les deux plateformes se connaissent déjà bien
Ce n'est pas la première fois qu'Apple et TikTok collaborent sur la musique. En 2023, TikTok avait ajouté la possibilité de sauvegarder un titre découvert dans l'application directement dans votre bibliothèque Apple Music (une fonction que j'utilise très régulièrement d'ailleurs). En 2024, Apple avait fait le chemin inverse en permettant de partager un morceau depuis l'app Musique vers TikTok. Play Full Song et Listening Party vont encore plus loin, puisque cette fois la musique se joue directement dans TikTok.
On en dit quoi ?
TikTok est devenu l'un des plus gros moteurs de découverte musicale, et c'est plutôt malin de la part d'Apple d'aller chercher ses futurs abonnés directement là-bas. Parce que oui, quand un morceau devient viral sur TikTok, il peut générer des millions de streams. Autant que ces streams passent par Apple Music plutôt que par la concurrence. Spotify ne doit pas trop apprécier d'ailleurs. En tout cas, pour moi qui utilise les deux au quotidien, c'est le genre d'intégration que j'aime bien !