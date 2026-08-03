Des AirPods avec capteurs infrarouges : iOS 27 révèle-t-il un lancement imminent ?
Par Laurence - Publié le
Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent sur des AirPods équipés de capteurs infra-rouges, mais le calendrier semble des plus fluctuants. Alors que le modèle le plus avancé aurait été repoussé à 2027, une seconde version —plus simple— pourrait finalement être dévoilée dès cette année. D'ailleurs de nouveaux indices découverts dans iOS 27 renforcent cette hypothèse.
Des AirPods capables de voir leur environnement grâce à de petits capteurs IR et non de caméra qui permettraient de cartographier les lieux et de fournir des indications. Jusqu’à présent, un seul projet était connu en interne : le modèle B798, considéré comme la version la plus ambitieuse. Initialement attendu en 2026, il aurait finalement été repoussé à 2027.
Mais selon Mark Gurman, Apple développerait en réalité deux versions distinctes de ce produit. Une stratégie classique chez Cupertino, où plusieurs équipes travaillent souvent en parallèle sur des approches différentes avant qu’une décision définitive ne soit prise.
La surprise vient donc de ce second projet, connu sous le nom de code B790. D’après Bloomberg, cette variante serait nettement plus avancée que prévu et pourrait même être prête à temps pour un lancement dès cette année. Plusieurs références au produit ont déjà été découvertes dans le code d’iOS 27, lors de l’analyse de la deuxième bêta du système.
Ces indices montrent surtout que le projet est suffisamment mature pour être intégré aux développements logiciels d’Apple. Sans garantir une présentation en septembre, ils renforcent l’idée que Cupertino prépare activement l’arrivée d’une nouvelle catégorie d’AirPods.
Apple n’a évidemment rien confirmé, mais les précédentes fuites permettent déjà d’imaginer la direction prise. Ces caméras ne seraient pas destinées à prendre des photos ou filmer comme des lunettes connectées. Leur rôle serait avant tout d’alimenter Visual Intelligence, afin de permettre aux AirPods de mieux comprendre l’environnement de leur utilisateur.
Concrètement, les écouteurs pourraient reconnaître certains objets, fournir un contexte à Siri ou à Apple Intelligence, voire enrichir les interactions avec l’iPhone ou de futurs appareils de la marque. Les rumeurs évoquent également des tiges légèrement plus longues que celles des AirPods Pro actuels afin d’intégrer les capteurs, ainsi qu’une LED destinée à signaler lorsque certaines données sont envoyées vers le cloud.
À ce stade, il reste impossible de savoir ce qui différencie réellement les projets B790 et B798. Apple pourrait réserver les fonctionnalités les plus avancées au modèle attendu en 2027, tandis que le B790 servirait de première étape pour familiariser les utilisateurs avec cette nouvelle génération d’écouteurs. Une autre possibilité est que seul l’un des deux projets aboutisse, Apple ayant l’habitude de mener plusieurs développements en parallèle avant de n’en retenir qu’un.
Pendant des années, les AirPods ont essentiellement évolué autour de trois axes : la qualité sonore, la réduction de bruit et les fonctions de santé. Avec l’arrivée annoncée de Visual Intelligence, Apple semble vouloir transformer ses écouteurs en véritables capteurs environnementaux.
Cette évolution s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Après l’iPhone, l’Apple Watch et bientôt les futures lunettes connectées, chaque appareil de l’écosystème pourrait devenir une source d’informations pour l’intelligence artificielle d’Apple.
Les AirPods ne seraient alors plus de simples écouteurs, mais une nouvelle interface entre l’utilisateur et son environnement. Si Apple parvient à rendre ces fonctions réellement utiles, tout en répondant aux inévitables questions sur la vie privée, cette génération pourrait représenter le changement le plus important depuis l’arrivée de la réduction de bruit active.
DEUX PROJETS EN DEVELOPPEMENT
Des AirPods capables de voir leur environnement grâce à de petits capteurs IR et non de caméra qui permettraient de cartographier les lieux et de fournir des indications. Jusqu’à présent, un seul projet était connu en interne : le modèle B798, considéré comme la version la plus ambitieuse. Initialement attendu en 2026, il aurait finalement été repoussé à 2027.
Mais selon Mark Gurman, Apple développerait en réalité deux versions distinctes de ce produit. Une stratégie classique chez Cupertino, où plusieurs équipes travaillent souvent en parallèle sur des approches différentes avant qu’une décision définitive ne soit prise.
Siri qui "voit" grâce aux AirPods
UN MODÈLE PLUS PROCHE DE LA COMMERCIALISATION
La surprise vient donc de ce second projet, connu sous le nom de code B790. D’après Bloomberg, cette variante serait nettement plus avancée que prévu et pourrait même être prête à temps pour un lancement dès cette année. Plusieurs références au produit ont déjà été découvertes dans le code d’iOS 27, lors de l’analyse de la deuxième bêta du système.
Ces indices montrent surtout que le projet est suffisamment mature pour être intégré aux développements logiciels d’Apple. Sans garantir une présentation en septembre, ils renforcent l’idée que Cupertino prépare activement l’arrivée d’une nouvelle catégorie d’AirPods.
DES CAMÉRAS AU SERVICE D’APPLE INTELLIGENCE
Apple n’a évidemment rien confirmé, mais les précédentes fuites permettent déjà d’imaginer la direction prise. Ces caméras ne seraient pas destinées à prendre des photos ou filmer comme des lunettes connectées. Leur rôle serait avant tout d’alimenter Visual Intelligence, afin de permettre aux AirPods de mieux comprendre l’environnement de leur utilisateur.
Concrètement, les écouteurs pourraient reconnaître certains objets, fournir un contexte à Siri ou à Apple Intelligence, voire enrichir les interactions avec l’iPhone ou de futurs appareils de la marque. Les rumeurs évoquent également des tiges légèrement plus longues que celles des AirPods Pro actuels afin d’intégrer les capteurs, ainsi qu’une LED destinée à signaler lorsque certaines données sont envoyées vers le cloud.
À ce stade, il reste impossible de savoir ce qui différencie réellement les projets B790 et B798. Apple pourrait réserver les fonctionnalités les plus avancées au modèle attendu en 2027, tandis que le B790 servirait de première étape pour familiariser les utilisateurs avec cette nouvelle génération d’écouteurs. Une autre possibilité est que seul l’un des deux projets aboutisse, Apple ayant l’habitude de mener plusieurs développements en parallèle avant de n’en retenir qu’un.
Qu’en penser ?
Pendant des années, les AirPods ont essentiellement évolué autour de trois axes : la qualité sonore, la réduction de bruit et les fonctions de santé. Avec l’arrivée annoncée de Visual Intelligence, Apple semble vouloir transformer ses écouteurs en véritables capteurs environnementaux.
Cette évolution s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Après l’iPhone, l’Apple Watch et bientôt les futures lunettes connectées, chaque appareil de l’écosystème pourrait devenir une source d’informations pour l’intelligence artificielle d’Apple.
Les AirPods ne seraient alors plus de simples écouteurs, mais une nouvelle interface entre l’utilisateur et son environnement. Si Apple parvient à rendre ces fonctions réellement utiles, tout en répondant aux inévitables questions sur la vie privée, cette génération pourrait représenter le changement le plus important depuis l’arrivée de la réduction de bruit active.