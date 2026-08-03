Des AirPods avec capteurs infrarouges : iOS 27 révèle-t-il un lancement imminent ?

Qu’en penser ?



Pendant des années, les AirPods ont essentiellement évolué autour de trois axes : la qualité sonore, la réduction de bruit et les fonctions de santé. Avec l’arrivée annoncée de Visual Intelligence, Apple semble vouloir transformer ses écouteurs en véritables capteurs environnementaux.



Cette évolution s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Après l’iPhone, l’Apple Watch et bientôt les futures lunettes connectées, chaque appareil de l’écosystème pourrait devenir une source d’informations pour l’intelligence artificielle d’Apple.



Les AirPods ne seraient alors plus de simples écouteurs, mais une nouvelle interface entre l’utilisateur et son environnement. Si Apple parvient à rendre ces fonctions réellement utiles, tout en répondant aux inévitables questions sur la vie privée, cette génération pourrait représenter le changement le plus important depuis l’arrivée de la réduction de bruit active.