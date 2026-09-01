Sonos met à jour son casque Ace et son enceinte Beam en Ultra

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas remarquer le changement de ton chez Sonos, qui avance cette fois avec une prudence de convalescent. Aucune fonction IA ne s'impose, tout demande confirmation, et le casque corrige pile le reproche qu'on faisait au précédent tout en baissant son prix de 50 euros. La couche IA nous intrigue franchement. Pouvoir choisir son modèle au lieu de subir celle du fabricant, on signe tout de suite, et on espère que d'autres constructeurs proposent ça. Maintenant c'est vrai que le sort du vieux matériel S1 laisse un goût amer, écarté sans calendrier ni liste de compatibilité, alors que ce genre de zone floue a déjà coûté un patron à l'entreprise. On a hâte de tester tout ça fin septembre en tous cas, l'Ace Ultra en tête.