Sonos met à jour son casque Ace et son enceinte Beam en Ultra
Par Vincent Lautier - Publié le
La rentrée de Sonos ressemble à une opération reconquête. La marque a dévoilé à New York un système rebaptisé Sonos 27 qui accueille l'IA de votre choix, une barre Beam Ultra à 699 euros et un casque Ace Ultra à 449 euros qui répare le péché originel de son prédécesseur. Le tout arrive le 29 septembre, précommandes déjà ouvertes.
Il faut se souvenir d'où revient Sonos pour mesurer le ton de cette conférence. En 2024, une refonte de l'application avait privé les utilisateurs du réglage de volume et cassé les outils d'accessibilité dont dépendaient les clients aveugles, au point de coûter son poste au directeur général. Depuis, l'entreprise marche sur des œufs. La nouvelle version de l'app a été construite en écoutant la communauté jusque sur Reddit, d'après le vice-président du logiciel Sid Patel, qui promet d'embarquer les clients plutôt que de leur forcer la main.
Chaque nouveauté sensible arrive donc en early access, et surtout, tout ce qui touche à l'IA reste désactivé tant que vous ne l'avez pas demandé. Au menu, une navigation retravaillée, un tri des pièces plus logique et, à l'automne, un écran de diagnostic pour comprendre pourquoi telle enceinte décroche du réseau.
Sonos ne se voit plus comme un fabricant d'enceintes mais comme un système d'exploitation audio, la formule est de son responsable du matériel. Sonos 27 en tire trois étages. Un assistant vocal génératif maison d'abord, attendu cet automne sur tous les appareils à micro, auquel on demandera de la musique selon son humeur.
Une couche supplémentaire ensuite, dès le 8 septembre, qui branche l'IA de votre choix sur le système, et vous pourrez donc demander à ChatGPT ou à Gemini de lancer un morceau dans la cuisine. Des agents personnalisés enfin, jusqu'à dix, avec chacun sa mission, son horaire et sa voix, l'exemple maison évoquant un chef français dans la cuisine et un pirate dans la salle de bain. Deux réserves quand même. Google Assistant reste incompatible alors que Gemini entre par la grande porte, et tout le matériel ancien resté sous l'app S1 est exclu de ces nouveautés, avec des détails de compatibilité renvoyés à plus tard.
Le morceau le plus intéressant de l'annonce répare une vieille frustration que j'avais moi même en en testant le Sonos Ace. Ce premier casque, sorti en pleine crise de l'app, vivait coupé de l'écosystème Sonos, incapable de dialoguer avec les enceintes de la maison. L'Ace Ultra règle le problème en passant par Sonos Fabric, le nom que porte désormais le réseau qui synchronise les appareils entre les pièces.
Une pression sur un bouton et la musique du salon bascule dans le casque, qui promet par ailleurs 35 heures d'autonomie et des connexions USB-C et jack 3,5 mm. À 449 euros, il coûte 50 euros de moins que le premier Ace à son lancement. La Beam Ultra, elle, embarque neuf haut-parleurs, quatre de plus que les Beam précédentes, dont des transducteurs orientés vers le plafond pour faire rebondir le son, un renfort des dialogues par IA dans les scènes bruyantes, et se connecte en WiFi, Bluetooth ou HDMI eARC pour 699 euros, en noir ou blanc mat. Le réseau Fabric apprend d'ailleurs un tour de plus. Déplacez deux enceintes dans le salon pour une soirée cinéma, elles se repèrent et se transforment en surrounds sans réglage, pas mal.
Difficile de ne pas remarquer le changement de ton chez Sonos, qui avance cette fois avec une prudence de convalescent. Aucune fonction IA ne s'impose, tout demande confirmation, et le casque corrige pile le reproche qu'on faisait au précédent tout en baissant son prix de 50 euros. La couche IA nous intrigue franchement. Pouvoir choisir son modèle au lieu de subir celle du fabricant, on signe tout de suite, et on espère que d'autres constructeurs proposent ça. Maintenant c'est vrai que le sort du vieux matériel S1 laisse un goût amer, écarté sans calendrier ni liste de compatibilité, alors que ce genre de zone floue a déjà coûté un patron à l'entreprise. On a hâte de tester tout ça fin septembre en tous cas, l'Ace Ultra en tête.
Une marque encore hantée par sa propre application
Il faut se souvenir d'où revient Sonos pour mesurer le ton de cette conférence. En 2024, une refonte de l'application avait privé les utilisateurs du réglage de volume et cassé les outils d'accessibilité dont dépendaient les clients aveugles, au point de coûter son poste au directeur général. Depuis, l'entreprise marche sur des œufs. La nouvelle version de l'app a été construite en écoutant la communauté jusque sur Reddit, d'après le vice-président du logiciel Sid Patel, qui promet d'embarquer les clients plutôt que de leur forcer la main.
Chaque nouveauté sensible arrive donc en early access, et surtout, tout ce qui touche à l'IA reste désactivé tant que vous ne l'avez pas demandé. Au menu, une navigation retravaillée, un tri des pièces plus logique et, à l'automne, un écran de diagnostic pour comprendre pourquoi telle enceinte décroche du réseau.
Votre IA préférée dans le salon, des agents rigolos en option
Sonos ne se voit plus comme un fabricant d'enceintes mais comme un système d'exploitation audio, la formule est de son responsable du matériel. Sonos 27 en tire trois étages. Un assistant vocal génératif maison d'abord, attendu cet automne sur tous les appareils à micro, auquel on demandera de la musique selon son humeur.
Une couche supplémentaire ensuite, dès le 8 septembre, qui branche l'IA de votre choix sur le système, et vous pourrez donc demander à ChatGPT ou à Gemini de lancer un morceau dans la cuisine. Des agents personnalisés enfin, jusqu'à dix, avec chacun sa mission, son horaire et sa voix, l'exemple maison évoquant un chef français dans la cuisine et un pirate dans la salle de bain. Deux réserves quand même. Google Assistant reste incompatible alors que Gemini entre par la grande porte, et tout le matériel ancien resté sous l'app S1 est exclu de ces nouveautés, avec des détails de compatibilité renvoyés à plus tard.
Le casque rejoint enfin la famille, la barre vise le plafond
Le morceau le plus intéressant de l'annonce répare une vieille frustration que j'avais moi même en en testant le Sonos Ace. Ce premier casque, sorti en pleine crise de l'app, vivait coupé de l'écosystème Sonos, incapable de dialoguer avec les enceintes de la maison. L'Ace Ultra règle le problème en passant par Sonos Fabric, le nom que porte désormais le réseau qui synchronise les appareils entre les pièces.
Une pression sur un bouton et la musique du salon bascule dans le casque, qui promet par ailleurs 35 heures d'autonomie et des connexions USB-C et jack 3,5 mm. À 449 euros, il coûte 50 euros de moins que le premier Ace à son lancement. La Beam Ultra, elle, embarque neuf haut-parleurs, quatre de plus que les Beam précédentes, dont des transducteurs orientés vers le plafond pour faire rebondir le son, un renfort des dialogues par IA dans les scènes bruyantes, et se connecte en WiFi, Bluetooth ou HDMI eARC pour 699 euros, en noir ou blanc mat. Le réseau Fabric apprend d'ailleurs un tour de plus. Déplacez deux enceintes dans le salon pour une soirée cinéma, elles se repèrent et se transforment en surrounds sans réglage, pas mal.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas remarquer le changement de ton chez Sonos, qui avance cette fois avec une prudence de convalescent. Aucune fonction IA ne s'impose, tout demande confirmation, et le casque corrige pile le reproche qu'on faisait au précédent tout en baissant son prix de 50 euros. La couche IA nous intrigue franchement. Pouvoir choisir son modèle au lieu de subir celle du fabricant, on signe tout de suite, et on espère que d'autres constructeurs proposent ça. Maintenant c'est vrai que le sort du vieux matériel S1 laisse un goût amer, écarté sans calendrier ni liste de compatibilité, alors que ce genre de zone floue a déjà coûté un patron à l'entreprise. On a hâte de tester tout ça fin septembre en tous cas, l'Ace Ultra en tête.