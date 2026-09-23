Paris Audio Video Show 2026 : Mac4Ever vous offre vos places
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Paris Audio Video Show revient au Palais des Congrès de Paris les 24 et 25 octobre, avec des démonstrations de hi-fi et de home cinéma, mais aussi des instruments et du matériel pour les musiciens. Mac4Ever renouvelle son opération avec le salon : vous pouvez demander gratuitement vos invitations, valables pour les deux jours.
Comme pour l'édition précédente, on vous propose de venir découvrir le salon sans payer votre entrée. Le lien de réservation Mac4Ever donne accès à une invitation gratuite pour une personne, et si vous venez à deux, il suffit de sélectionner une quantité de deux billets dans le menu de la billetterie. L'organisateur nous a confirmé qu'il n'y avait pas de limite de demandes pour cette opération, vous n'avez donc pas à participer à un tirage au sort ni à attendre une sélection de gagnants.
Pensez bien à passer par ce lien dédié, qui affiche l'offre Invitation Mac4ever sur Billetweb, puis à effectuer votre réservation. Le billet couvre le samedi et le dimanche, ce qui permet de répartir la visite sur le week-end si vous voulez prendre le temps d'écouter plusieurs installations. Vous pouvez aussi venir simplement quelques heures, sans avoir un achat en tête, pour découvrir du matériel qu'on croise rarement ailleurs que sur une fiche produit.
Le salon annonce plus de 500 marques et 130 exposants, avec des noms comme Cabasse, Focal, Marantz ou Yamaha. Les amateurs de hi-fi pourront s'intéresser aux amplificateurs et aux enceintes, mais aussi aux lecteurs réseau qui donnent accès à la musique dématérialisée. Si votre installation se résume pour le moment à un HomePod, c'est aussi l'occasion de voir ce qu'on peut faire avec des éléments séparés et de discuter de leur installation, sans avoir besoin de connaître tout le vocabulaire audiophile avant de venir.
Le programme laisse aussi une place aux casques et au vinyle, alors que la partie home cinéma rassemble les téléviseurs et les vidéoprojecteurs, avec les amplis et les barres de son qui les accompagnent. On préfère quand même largement pouvoir écouter une enceinte ou regarder une projection avant de se décider, surtout quand l'achat représente un vrai budget. Les démonstrations permettent de se faire une première idée, même si le rendu dans une salle de salon ne sera pas forcément celui que vous obtiendrez chez vous.
Vous pourrez également passer du côté des instruments et de la production musicale, où les guitares et les claviers côtoient les interfaces audio et le matériel de studio. Le salon consacre aussi des espaces aux équipements DJ, à la sonorisation et aux éclairages de scène. Des concerts gratuits, des conférences et des ateliers d'initiation à la musique sont annoncés, de quoi profiter de la visite même si vous accompagnez quelqu'un qui compte s'arrêter longuement devant chaque paire d'enceintes.
Pour le public, les portes seront ouvertes de 10 h à 19 h les deux jours, au 2 place de la Porte Maillot, dans le 17e arrondissement. Attention à ne pas vous fier uniquement aux affiches qui annoncent un événement du 23 au 26 octobre : la soirée du vendredi et la journée du lundi sont réservées aux professionnels et à la presse. Vos invitations concernent bien le week-end, et permettent donc de venir le samedi ou le dimanche, ou de revenir le lendemain.
Pouvoir comparer du matériel à l'écoute, avec des gens capables d'expliquer ce qu'ils ont installé, justifie bien davantage un déplacement que les promesses sur une boîte. Et avec les entrées offertes, on peut aussi s'autoriser à être curieux sans chercher à rentabiliser son billet. Une bonne occasion de prendre son temps avant d'équiper le salon.
Vos invitations gratuites
Comme pour l'édition précédente, on vous propose de venir découvrir le salon sans payer votre entrée. Le lien de réservation Mac4Ever donne accès à une invitation gratuite pour une personne, et si vous venez à deux, il suffit de sélectionner une quantité de deux billets dans le menu de la billetterie. L'organisateur nous a confirmé qu'il n'y avait pas de limite de demandes pour cette opération, vous n'avez donc pas à participer à un tirage au sort ni à attendre une sélection de gagnants.
Pensez bien à passer par ce lien dédié, qui affiche l'offre Invitation Mac4ever sur Billetweb, puis à effectuer votre réservation. Le billet couvre le samedi et le dimanche, ce qui permet de répartir la visite sur le week-end si vous voulez prendre le temps d'écouter plusieurs installations. Vous pouvez aussi venir simplement quelques heures, sans avoir un achat en tête, pour découvrir du matériel qu'on croise rarement ailleurs que sur une fiche produit.
Du son à écouter
Le salon annonce plus de 500 marques et 130 exposants, avec des noms comme Cabasse, Focal, Marantz ou Yamaha. Les amateurs de hi-fi pourront s'intéresser aux amplificateurs et aux enceintes, mais aussi aux lecteurs réseau qui donnent accès à la musique dématérialisée. Si votre installation se résume pour le moment à un HomePod, c'est aussi l'occasion de voir ce qu'on peut faire avec des éléments séparés et de discuter de leur installation, sans avoir besoin de connaître tout le vocabulaire audiophile avant de venir.
Le programme laisse aussi une place aux casques et au vinyle, alors que la partie home cinéma rassemble les téléviseurs et les vidéoprojecteurs, avec les amplis et les barres de son qui les accompagnent. On préfère quand même largement pouvoir écouter une enceinte ou regarder une projection avant de se décider, surtout quand l'achat représente un vrai budget. Les démonstrations permettent de se faire une première idée, même si le rendu dans une salle de salon ne sera pas forcément celui que vous obtiendrez chez vous.
De la musique aussi
Vous pourrez également passer du côté des instruments et de la production musicale, où les guitares et les claviers côtoient les interfaces audio et le matériel de studio. Le salon consacre aussi des espaces aux équipements DJ, à la sonorisation et aux éclairages de scène. Des concerts gratuits, des conférences et des ateliers d'initiation à la musique sont annoncés, de quoi profiter de la visite même si vous accompagnez quelqu'un qui compte s'arrêter longuement devant chaque paire d'enceintes.
Le week-end à retenir
Pour le public, les portes seront ouvertes de 10 h à 19 h les deux jours, au 2 place de la Porte Maillot, dans le 17e arrondissement. Attention à ne pas vous fier uniquement aux affiches qui annoncent un événement du 23 au 26 octobre : la soirée du vendredi et la journée du lundi sont réservées aux professionnels et à la presse. Vos invitations concernent bien le week-end, et permettent donc de venir le samedi ou le dimanche, ou de revenir le lendemain.
On en dit quoi ?
Pouvoir comparer du matériel à l'écoute, avec des gens capables d'expliquer ce qu'ils ont installé, justifie bien davantage un déplacement que les promesses sur une boîte. Et avec les entrées offertes, on peut aussi s'autoriser à être curieux sans chercher à rentabiliser son billet. Une bonne occasion de prendre son temps avant d'équiper le salon.