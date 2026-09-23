Paris Audio Video Show 2026 : Mac4Ever vous offre vos places

On en dit quoi ?



Pouvoir comparer du matériel à l'écoute, avec des gens capables d'expliquer ce qu'ils ont installé, justifie bien davantage un déplacement que les promesses sur une boîte. Et avec les entrées offertes, on peut aussi s'autoriser à être curieux sans chercher à rentabiliser son billet. Une bonne occasion de prendre son temps avant d'équiper le salon.