Spotify veut absolument vous faire passer du livre papier au livre audio

Spotify passe à la vitesse supérieure dans les livres audio

Plus de 350 000 livres dans 120 langues

Jusqu’à 12 heures incluses avec Spotify Premium

Les livres audio séduisent de plus en plus les utilisateurs

QU’EN PENSER ?



L'intelligence artificielle doit également permettre à Spotify d'augmenter beaucoup plus rapidement son catalogue. Le groupe a lancé cette année un outil destiné aux auteurs permettant de transformer leurs ouvrages en livres audio grâce aux technologies d'ElevenLabs. Plutôt que de passer par un studio, un narrateur et plusieurs heures d'enregistrement, la voix peut ainsi être générée artificiellement.



Cette solution pourrait notamment faciliter l'arrivée en audio d'ouvrages disposant d'un public trop limité pour justifier le coût d'une production traditionnelle. Elle devrait également permettre à Spotify d'enrichir rapidement son offre dans les nombreuses langues désormais prises en charge. Mais dans ces conditions quelle place reste-il aux lecteurs professionnels (parfois acteurs) de nous faire vivre au rythme d'une voix bien humaine !

Après la musique et les podcasts,. Le service annonce une extension massive de son offre à plus de 180 marchés à travers l'Europe, les Amériques, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.Le déploiement débute dèset se poursuivra progressivement au cours des prochains mois. Jusqu'à présent, les livres audio de Spotify étaient principalement proposés dans quelques pays anglophones, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en Allemagne.Avec cette extension,. De quoi permettre au groupe de venir concurrencer plus directement les plateformes spécialisées, à commencer par Audible d'Amazon.Pour accompagner ce lancement international, Spotify annonce disposer de plus de 350 000 titres destinés à ses nouveaux marchés.. En Espagne, par exemple, plus de 45 000 livres audio en espagnol seront disponibles dès le lancement.parmi lesquels Planeta et Mondadori, afin d'étoffer progressivement ses catalogues locaux. Un point essentiel pour espérer s'imposer hors des marchés anglophones : disposer de centaines de milliers de titres ne présente finalement qu'un intérêt limité si l'essentiel du catalogue n'est pas proposé dans la langue de l'utilisateur.Spotify va cependant adapter son offre en fonction des pays. Dans certains marchés éligibles, notamment le Brésil, le Mexique, la Colombie, la Pologne, le Chili, la Norvège ou encore le Pérou, les abonnés Premium bénéficieront de 12 heures d'écoute de livres audio.Une formule indépendante baptisée Audiobook+ permettra également d'obtenir jusqu'à 15 heures d'écoute. Les utilisateurs pourront enfin acheter individuellement certains titres directement depuis la plateforme.Spotify prévoit par ailleurs d'étendre Audiobook+ aux offres étudiantes dans certaines régions à partir du mois de novembre. La formule semble déjà avoir trouvé son public. Lancée l'année dernière, Audiobook+ compterait désormais plus d'un million d'abonnés et générerait plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels.Au cours des douze derniers mois, le nombre d'utilisateurs écoutant chaque mois des livres audio aurait progressé de 40 %, tandis que le nombre total d'heures d'écoute aurait augmenté de 30 %.Elle a notamment lancé cette année des classements consacrés aux livres audio, sur le même principe que ceux déjà utilisés pour la musique et les podcasts. Spotify tente ainsi progressivement de faire du livre audio une troisième grande catégorie de contenus, capable de retenir les utilisateurs plus longtemps au sein de son application.Le principe consiste à photographier avec son smartphone une page d'un livre papier. Spotify identifie alors le passage et retrouve automatiquement l'endroit correspondant dans sa version audio, afin de poursuivre la lecture en l'écoutant.La plateforme affirme que cette fonction est désormais utilisée par un million de personnes chaque mois.: aux États-Unis et au Royaume-Uni, le service a commencé à tester la vente de livres physiques directement depuis son univers consacré aux livres audio.