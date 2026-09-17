GTA 6 : Rockstar annonce un album de 34 titres inédits, six singles déjà en écoute
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a annoncé ce 17 septembre Grand Theft Auto VI: The Album, la bande originale du jeu : 34 titres inédits, produits avec Atlantic Records, en vente le 19 novembre en même temps que le jeu. Six singles sont déjà en écoute, et les panneaux Spotify aperçus cette semaine trouvent enfin leur explication.
L'album rassemble 34 morceaux originaux censés capturer l'énergie de Vice City et de l'État de Leonida, le décor du jeu. Il est déjà possible de le mettre de côté sur toutes les grandes plateformes de streaming. Six singles sont disponibles dès aujourd'hui :
Yung Lean, That's It (avec Future et Metro Boomin)
Travis Scott, RHYNO (produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, moitié de Daft Punk)
CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. et Etienne de Crécy, Sexy Magic
Morgan Wallen, Last Thing You Need
Rauw Alejandro, Macacoa 2000
Keith Richards, Bright Lights, Big City
Du rap, de la country, de l'électro française et le guitariste des Rolling Stones sur la même pochette : Rockstar vise large, à l'image des radios du jeu, une tradition de la série depuis le premier épisode.
L'album sortira aussi en vinyle et en CD le jour du lancement. Trois éditions sont réservées au site gtavi-thealbum.com : un vinyle rempli de liquide, un vinyle éclaboussé et un CD en boîtier cristal. D'autres coloris de vinyle, chacun avec une pochette différente, iront chez des disquaires indépendants et des chaînes américaines comme Best Buy, Walmart, Amazon ou Target. Rockstar promet d'autres annonces sur la musique du jeu, dont la partition dynamique et « la prochaine évolution de la radio en jeu ».
Tout collait depuis deux jours. Lundi, Travis Scott, le label de Future, Morgan Wallen, CA7RIEL & Paco Amoroso, Rauw Alejandro et Keith Richards avaient publié au même moment des visuels façon GTA 6 en mentionnant Rockstar. Le lendemain, Spotify affichait d'immenses panneaux reprenant l'esthétique du jeu à New York, Los Angeles et Miami, sans un mot d'explication. La liste des singles confirme que tout ce petit monde figure sur l'album, et que Spotify est bien partenaire de l'opération. Trois semaines plus tôt, Netflix avait eu son tour avec 27 minutes d'images du jeu réservées à ses abonnés pendant six heures : Rockstar déroule sa promo chez les autres, et ce sont les plateformes qui règlent l'addition.
Là, on entre dans le domaine du fantasme, mais un fantasme qui a de solides arguments auprès des fans. Depuis des années, la version PC de GTA V propose Self Radio, une station qui lit vos propres MP3. Sur console, jamais. Alors quand Spotify s'achète des façades entières pour le jeu et que Rockstar évoque une « prochaine évolution de la radio », difficile de ne pas imaginer ses playlists dans l'autoradio d'une décapotable de Vice City. Personne ne l'a promis. Rockstar se contente de dire qu'il n'a pas tout révélé, et c'est déjà beaucoup. Pour le reste, la date ne bouge pas : 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, 79,99 euros en édition standard et 99,99 euros en Ultimate, avec des précommandes ouvertes depuis la fin juin.
Trente-quatre titres, Keith Richards à côté de Travis Scott, Daft Punk à moitié aux manettes d'un morceau : on n'est plus vraiment dans le bonus de jeu vidéo, c'est une sortie de disque en bonne et due forme. Ce qu'on attend maintenant, c'est la suite de la phrase de Rockstar sur la radio. Si elle veut dire ce qu'on croit, les longues virées dans Vice City vont changer de bande-son.
34 titres inédits, six déjà disponibles
L'album rassemble 34 morceaux originaux censés capturer l'énergie de Vice City et de l'État de Leonida, le décor du jeu. Il est déjà possible de le mettre de côté sur toutes les grandes plateformes de streaming. Six singles sont disponibles dès aujourd'hui :
Yung Lean, That's It (avec Future et Metro Boomin)
Travis Scott, RHYNO (produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, moitié de Daft Punk)
CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. et Etienne de Crécy, Sexy Magic
Morgan Wallen, Last Thing You Need
Rauw Alejandro, Macacoa 2000
Keith Richards, Bright Lights, Big City
Du rap, de la country, de l'électro française et le guitariste des Rolling Stones sur la même pochette : Rockstar vise large, à l'image des radios du jeu, une tradition de la série depuis le premier épisode.
Vinyles, CD et éditions limitées
L'album sortira aussi en vinyle et en CD le jour du lancement. Trois éditions sont réservées au site gtavi-thealbum.com : un vinyle rempli de liquide, un vinyle éclaboussé et un CD en boîtier cristal. D'autres coloris de vinyle, chacun avec une pochette différente, iront chez des disquaires indépendants et des chaînes américaines comme Best Buy, Walmart, Amazon ou Target. Rockstar promet d'autres annonces sur la musique du jeu, dont la partition dynamique et « la prochaine évolution de la radio en jeu ».
Les panneaux Spotify enfin expliqués
Tout collait depuis deux jours. Lundi, Travis Scott, le label de Future, Morgan Wallen, CA7RIEL & Paco Amoroso, Rauw Alejandro et Keith Richards avaient publié au même moment des visuels façon GTA 6 en mentionnant Rockstar. Le lendemain, Spotify affichait d'immenses panneaux reprenant l'esthétique du jeu à New York, Los Angeles et Miami, sans un mot d'explication. La liste des singles confirme que tout ce petit monde figure sur l'album, et que Spotify est bien partenaire de l'opération. Trois semaines plus tôt, Netflix avait eu son tour avec 27 minutes d'images du jeu réservées à ses abonnés pendant six heures : Rockstar déroule sa promo chez les autres, et ce sont les plateformes qui règlent l'addition.
Et vos playlists dans l'autoradio ?
Là, on entre dans le domaine du fantasme, mais un fantasme qui a de solides arguments auprès des fans. Depuis des années, la version PC de GTA V propose Self Radio, une station qui lit vos propres MP3. Sur console, jamais. Alors quand Spotify s'achète des façades entières pour le jeu et que Rockstar évoque une « prochaine évolution de la radio », difficile de ne pas imaginer ses playlists dans l'autoradio d'une décapotable de Vice City. Personne ne l'a promis. Rockstar se contente de dire qu'il n'a pas tout révélé, et c'est déjà beaucoup. Pour le reste, la date ne bouge pas : 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, 79,99 euros en édition standard et 99,99 euros en Ultimate, avec des précommandes ouvertes depuis la fin juin.
On en dit quoi ?
Trente-quatre titres, Keith Richards à côté de Travis Scott, Daft Punk à moitié aux manettes d'un morceau : on n'est plus vraiment dans le bonus de jeu vidéo, c'est une sortie de disque en bonne et due forme. Ce qu'on attend maintenant, c'est la suite de la phrase de Rockstar sur la radio. Si elle veut dire ce qu'on croit, les longues virées dans Vice City vont changer de bande-son.