GTA 6 : Rockstar annonce un album de 34 titres inédits, six singles déjà en écoute

On en dit quoi ?



Trente-quatre titres, Keith Richards à côté de Travis Scott, Daft Punk à moitié aux manettes d'un morceau : on n'est plus vraiment dans le bonus de jeu vidéo, c'est une sortie de disque en bonne et due forme. Ce qu'on attend maintenant, c'est la suite de la phrase de Rockstar sur la radio. Si elle veut dire ce qu'on croit, les longues virées dans Vice City vont changer de bande-son.