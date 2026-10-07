Logitech Zone Vibe Pro : un casque à réduction de bruit qu'on répare soi-même, à 260 euros

On en dit quoi ?



Qu'un grand nom de l'informatique vende enfin des pièces détachées pour un casque, on prend, et on espère franchement que ça donnera des idées aux autres. Mais sans engagement sur la durée de disponibilité ni sur le prix de ces pièces, la promesse repose surtout sur la bonne volonté de Logitech. À 260 euros, il faudra que le casque vieillisse mieux que les autres pour que le calcul tienne.