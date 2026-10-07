Logitech Zone Vibe Pro : un casque à réduction de bruit qu'on répare soi-même, à 260 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Changer la batterie de son casque Bluetooth soi-même, en 2026, ça ne court toujours pas les rues. Logitech s'y met avec le Zone Vibe Pro, un modèle à réduction de bruit vendu 259,99 euros, pensé pour enchaîner les réunions Teams de la journée puis la musique du soir. La réparabilité est bien réelle, même si la marque reste encore floue sur ses pièces détachées.
Logitech reprend ici la base de sa gamme Zone, ces casques de bureau qu'on croise dans pas mal d'open spaces, et la pousse clairement vers le haut avec des transducteurs de 40 mm et une réduction de bruit adaptative qui s'accompagne d'un mode transparence. Le Bluetooth multipoint garde l'ordinateur et le téléphone connectés ensemble. Plus de perche devant la bouche non plus : les micros sont logés dans les coques et un traitement par IA isole votre voix en filtrant, d'après la marque, jusqu'à 93 % des bruits alentour. Comptez 66 heures d'écoute sans réduction de bruit, 30 heures en l'activant, environ 18 heures en appel, et cinq minutes de charge suffisent à récupérer une heure de conversation. Les entreprises auront droit de leur côté à une version Business à 279,99 euros, avec un récepteur USB-C et les certifications Teams, Zoom et Google Meet.
C'est le vrai argument du produit, et il est encore rare dans l'audio grand public. La batterie, les coussinets et l'arceau se remplacent par l'utilisateur, avec des pièces vendues sur la boutique de la marque. Les plastiques contiennent au moins 29 % de matière recyclée, les aimants utilisent des terres rares recyclées et la batterie du cobalt recyclé. Sauf que voilà, Logitech ne dit ni combien de temps ces pièces resteront en vente, ni à quel prix, et prévient même qu'elles ne seront pas forcément disponibles dans tous les pays. Pour un casque vendu sur sa durabilité, ça fait quand même beaucoup de questions sans réponse.
Qu'un grand nom de l'informatique vende enfin des pièces détachées pour un casque, on prend, et on espère franchement que ça donnera des idées aux autres. Mais sans engagement sur la durée de disponibilité ni sur le prix de ces pièces, la promesse repose surtout sur la bonne volonté de Logitech. À 260 euros, il faudra que le casque vieillisse mieux que les autres pour que le calcul tienne.
Le télétravail d'abord, la musique ensuite
Logitech reprend ici la base de sa gamme Zone, ces casques de bureau qu'on croise dans pas mal d'open spaces, et la pousse clairement vers le haut avec des transducteurs de 40 mm et une réduction de bruit adaptative qui s'accompagne d'un mode transparence. Le Bluetooth multipoint garde l'ordinateur et le téléphone connectés ensemble. Plus de perche devant la bouche non plus : les micros sont logés dans les coques et un traitement par IA isole votre voix en filtrant, d'après la marque, jusqu'à 93 % des bruits alentour. Comptez 66 heures d'écoute sans réduction de bruit, 30 heures en l'activant, environ 18 heures en appel, et cinq minutes de charge suffisent à récupérer une heure de conversation. Les entreprises auront droit de leur côté à une version Business à 279,99 euros, avec un récepteur USB-C et les certifications Teams, Zoom et Google Meet.
Mais ça se répare vraiment ?
C'est le vrai argument du produit, et il est encore rare dans l'audio grand public. La batterie, les coussinets et l'arceau se remplacent par l'utilisateur, avec des pièces vendues sur la boutique de la marque. Les plastiques contiennent au moins 29 % de matière recyclée, les aimants utilisent des terres rares recyclées et la batterie du cobalt recyclé. Sauf que voilà, Logitech ne dit ni combien de temps ces pièces resteront en vente, ni à quel prix, et prévient même qu'elles ne seront pas forcément disponibles dans tous les pays. Pour un casque vendu sur sa durabilité, ça fait quand même beaucoup de questions sans réponse.
On en dit quoi ?
Qu'un grand nom de l'informatique vende enfin des pièces détachées pour un casque, on prend, et on espère franchement que ça donnera des idées aux autres. Mais sans engagement sur la durée de disponibilité ni sur le prix de ces pièces, la promesse repose surtout sur la bonne volonté de Logitech. À 260 euros, il faudra que le casque vieillisse mieux que les autres pour que le calcul tienne.