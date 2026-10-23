Audio-Technica ATH-AWX7000 : un casque fermé en cyprès japonais à 3 799 euros

On en dit quoi ?



Pour le coup, on est autant devant un objet d'art que devant un casque, et c'est clairement ce qu'Audio-Technica cherche à vendre, du bois rare, de la laque posée à la main et une histoire à raconter. À 3 799 euros, il ne s'adresse qu'à une poignée d'audiophiles, qui l'écouteront probablement sur des amplis qui coûtent le même prix.