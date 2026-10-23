Audio-Technica ATH-AWX7000 : un casque fermé en cyprès japonais à 3 799 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Paris Audio Video Show ouvre ses portes, et Audio-Technica en profite pour dégainer l'ATH-AWX7000, son nouveau casque fermé haut de gamme. Du cyprès de Kiso laqué à la main, un transducteur inédit, une fabrication entièrement japonaise et un prix qui calme tout de suite : 3 799 euros. Le tout est disponible dès aujourd'hui.
Le gros morceau, c'est l'acoustique. Audio-Technica étrenne ici sa conception True Closed-back Acoustic, qui se sert de la pression d'air enfermée dans les coques au lieu de la combattre. L'idée est de garder les basses profondes et la grosse dynamique d'un casque fermé, sans les médiums et les aigus un peu voilés qui vont souvent avec. Deux technologies s'en chargent, une membrane HMD qui marie plusieurs matériaux pour bouger d'un seul bloc, et un assemblage HXDT qui aligne aimant, bobine et membrane dix fois plus précisément que sur une production classique. Audio-Technica jure que même vos albums écoutés cent fois révéleront des détails inédits. On demande à écouter.
Les coques, elles, sont taillées dans du cyprès de Kiso, que la marque va chercher dans des forêts domaniales japonaises avec une allocation spéciale, parce que ces arbres poussent lentement et mettent parfois 300 ans à arriver à maturité. La laque d'Echizen, un savoir-faire vieux de plus de 1 500 ans, est ensuite appliquée au pinceau, pièce par pièce, et les petites variations de cette finition manuelle rendent chaque exemplaire unique. Le reste suit la même logique, avec un cadre et des bras en magnésium, des curseurs en aluminium usiné et une teinte bleu nuit inspirée du kachi-iro, la couleur porte-bonheur des samouraïs. Tout est assemblé dans l'usine maison de Naruse, au Japon, là où la marque fabrique des casques en bois depuis plus de trente ans.
Le casque est lancé ce 23 octobre au Paris Audio Video Show, au Palais des Congrès, et il est disponible à partir de cette même date au prix de 3 799 euros TTC. La boîte contient un câble symétrique de 2,5 mètres avec connecteurs XLR Neutrik, un câble de 3 mètres en jack 6,35 mm et une valise de transport. L'AWX7000 devient le pendant fermé de l'ADX7000, le modèle ouvert qui coiffe déjà le catalogue, et il avait été aperçu en août à Hong Kong, encore sans nom et sans prix. Le mystère est donc levé, et il coûte cher.
Pour le coup, on est autant devant un objet d'art que devant un casque, et c'est clairement ce qu'Audio-Technica cherche à vendre, du bois rare, de la laque posée à la main et une histoire à raconter. À 3 799 euros, il ne s'adresse qu'à une poignée d'audiophiles, qui l'écouteront probablement sur des amplis qui coûtent le même prix.
Un fermé qui veut respirer
Le gros morceau, c'est l'acoustique. Audio-Technica étrenne ici sa conception True Closed-back Acoustic, qui se sert de la pression d'air enfermée dans les coques au lieu de la combattre. L'idée est de garder les basses profondes et la grosse dynamique d'un casque fermé, sans les médiums et les aigus un peu voilés qui vont souvent avec. Deux technologies s'en chargent, une membrane HMD qui marie plusieurs matériaux pour bouger d'un seul bloc, et un assemblage HXDT qui aligne aimant, bobine et membrane dix fois plus précisément que sur une production classique. Audio-Technica jure que même vos albums écoutés cent fois révéleront des détails inédits. On demande à écouter.
Du bois et de la laque
Les coques, elles, sont taillées dans du cyprès de Kiso, que la marque va chercher dans des forêts domaniales japonaises avec une allocation spéciale, parce que ces arbres poussent lentement et mettent parfois 300 ans à arriver à maturité. La laque d'Echizen, un savoir-faire vieux de plus de 1 500 ans, est ensuite appliquée au pinceau, pièce par pièce, et les petites variations de cette finition manuelle rendent chaque exemplaire unique. Le reste suit la même logique, avec un cadre et des bras en magnésium, des curseurs en aluminium usiné et une teinte bleu nuit inspirée du kachi-iro, la couleur porte-bonheur des samouraïs. Tout est assemblé dans l'usine maison de Naruse, au Japon, là où la marque fabrique des casques en bois depuis plus de trente ans.
Un lancement parisien
Le casque est lancé ce 23 octobre au Paris Audio Video Show, au Palais des Congrès, et il est disponible à partir de cette même date au prix de 3 799 euros TTC. La boîte contient un câble symétrique de 2,5 mètres avec connecteurs XLR Neutrik, un câble de 3 mètres en jack 6,35 mm et une valise de transport. L'AWX7000 devient le pendant fermé de l'ADX7000, le modèle ouvert qui coiffe déjà le catalogue, et il avait été aperçu en août à Hong Kong, encore sans nom et sans prix. Le mystère est donc levé, et il coûte cher.
On en dit quoi ?
Pour le coup, on est autant devant un objet d'art que devant un casque, et c'est clairement ce qu'Audio-Technica cherche à vendre, du bois rare, de la laque posée à la main et une histoire à raconter. À 3 799 euros, il ne s'adresse qu'à une poignée d'audiophiles, qui l'écouteront probablement sur des amplis qui coûtent le même prix.