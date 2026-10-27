Les AirPods Max 2 sont en promo à leur meileur prix : -110€ par rapport à l'Apple Store !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lancée en mars dernier, la dernière évolution du casque signé Apple est d'ores et déjà disponible en promotion avec une belle réduction à la clé.
C'est la mise à jour que beaucoup attendaient. Les premiers AirPods Max, sortis fin 2020, puis rafraîchis en 2024 avec un port USB-C et de nouvelles couleurs, étaient toujours restés sur la puce H1. Cette fois, le passage au H2 apporterait une réduction de bruit active 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente, et surtout une flopée de fonctions qui manquaient à l'appel : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation, Siri par gestes de la tête, et la traduction en direct via Apple Intelligence.
Le mode Transparence a aussi été retravaillé selon la marque, avec un nouvel algorithme de traitement du signal, pour un rendu plus naturel des sons environnants.
Côté son, Apple a intégré un nouvel amplificateur à haute plage dynamique. La marque promet des basses plus précises, des médiums et aigus plus naturels, et une meilleure spatialisation des instruments en Audio Spatial. En branchant le câble USB-C fourni, les AirPods Max 2 gèrent l'audio lossless en 24 bits / 48 kHz, ce qui en fait selon Apple le seul casque qui permet de créer et mixer en Audio Spatial personnalisé avec suivi des mouvements de tête dans Logic Pro.
Pour les joueurs, la latence sans fil a été réduite, et le Game Mode sur iOS, macOS et iPadOS est plus réactif qu'avant. On a aussi droit à un enregistrement audio de qualité studio pour les créateurs et podcasteurs, ainsi qu'une télécommande pour l'appareil photo via la Digital Crown.
Les AirPods Max 2 sont proposés en minuit, lumière stellaire, orange, violet et bleu. Le prix reste fixé à 579 euros hors promotion le même que le modèle précédent. Côté matériaux, Apple met en avant des terres rares 100 % recyclées dans les aimants, du polyester recyclé pour les coussinets, et un emballage entièrement en fibres. Trois mois d'Apple Music sont offerts pour tout achat.
La puce H2 arrive enfin sur les AirPods Max
C'est la mise à jour que beaucoup attendaient. Les premiers AirPods Max, sortis fin 2020, puis rafraîchis en 2024 avec un port USB-C et de nouvelles couleurs, étaient toujours restés sur la puce H1. Cette fois, le passage au H2 apporterait une réduction de bruit active 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente, et surtout une flopée de fonctions qui manquaient à l'appel : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation, Siri par gestes de la tête, et la traduction en direct via Apple Intelligence.
Le mode Transparence a aussi été retravaillé selon la marque, avec un nouvel algorithme de traitement du signal, pour un rendu plus naturel des sons environnants.
Du lossless en filaire et un ampli retravaillé
Côté son, Apple a intégré un nouvel amplificateur à haute plage dynamique. La marque promet des basses plus précises, des médiums et aigus plus naturels, et une meilleure spatialisation des instruments en Audio Spatial. En branchant le câble USB-C fourni, les AirPods Max 2 gèrent l'audio lossless en 24 bits / 48 kHz, ce qui en fait selon Apple le seul casque qui permet de créer et mixer en Audio Spatial personnalisé avec suivi des mouvements de tête dans Logic Pro.
Pour les joueurs, la latence sans fil a été réduite, et le Game Mode sur iOS, macOS et iPadOS est plus réactif qu'avant. On a aussi droit à un enregistrement audio de qualité studio pour les créateurs et podcasteurs, ainsi qu'une télécommande pour l'appareil photo via la Digital Crown.
Cinq couleurs et un prix inchangé
Les AirPods Max 2 sont proposés en minuit, lumière stellaire, orange, violet et bleu. Le prix reste fixé à 579 euros hors promotion le même que le modèle précédent. Côté matériaux, Apple met en avant des terres rares 100 % recyclées dans les aimants, du polyester recyclé pour les coussinets, et un emballage entièrement en fibres. Trois mois d'Apple Music sont offerts pour tout achat.