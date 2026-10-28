Twelve South AirFly View : un écran pour en finir avec l'appairage à l'aveugle
Par Vincent Lautier - Publié le
Twelve South complète sa gamme AirFly avec le View, un adaptateur Bluetooth qui se branche sur la prise jack des sièges d'avion pour envoyer le film vers vos écouteurs sans fil. La grande nouveauté de cette version, c'est un écran intégré qui guide l'appairage pas à pas, là où il fallait jusqu'ici décoder les clignotements d'une LED. Comptez 89,99 euros.
Le principe ne change pas : beaucoup d'avions se contentent toujours d'une prise audio filaire pour leurs écrans de divertissement, alors que tout le monde voyage avec des AirPods ou un casque Bluetooth. L'AirFly fait le pont entre les deux. Sur ce View, l'écran affiche chaque étape de la connexion dans 24 langues, dont le français, puis confirme quels appareils sont appairés et combien de batterie il reste, avant de s'éteindre tout seul quand on ne s'en sert plus. Plus besoin de deviner si le son va finir par arriver dans les oreilles.
L'AirFly View accepte aussi deux casques ou deux paires d'écouteurs en même temps sur la même source. Vous branchez le boîtier, chacun garde ses écouteurs, et vous regardez le même film à deux sans passer par les casques filaires distribués à bord. Twelve South annonce jusqu'à 16 heures d'autonomie sur une charge, avec une recharge en USB-C, de quoi couvrir un long-courrier et le vol retour. La boîte contient un étui de voyage rigide zippé et un adaptateur pour les prises à deux broches qui équipent encore certains appareils.
L'accessoire sert d'ailleurs en dehors des cabines, puisqu'il fonctionne avec tout ce qui possède une sortie jack, le tapis de course de la salle de sport ou une voiture qui n'a qu'une entrée AUX. Il gère aussi Auracast, la technologie de diffusion audio Bluetooth vers plusieurs appareils compatibles. Le View est en vente depuis le 27 octobre sur le site de Twelve South et sur Amazon, en noir ou en bleu Coastal, et les AirFly SE, Pro et Pro 2 restent au catalogue à des prix plus doux.
À 90 euros, l'adaptateur n'est pas donné, et l'AirFly Pro 2 rend à peu près le même service pour une vingtaine d'euros de moins. L'écran fait pourtant une vraie différence, surtout pour les voyageurs qui appairent leurs écouteurs une fois par an dans la pénombre d'une cabine et qui ont oublié la manipulation depuis longtemps. Pour eux, et pour tous ceux qui regardent leurs films à deux, cette version View est clairement la plus intéressante de la gamme.
Fini l'appairage à l'aveugle
Le principe ne change pas : beaucoup d'avions se contentent toujours d'une prise audio filaire pour leurs écrans de divertissement, alors que tout le monde voyage avec des AirPods ou un casque Bluetooth. L'AirFly fait le pont entre les deux. Sur ce View, l'écran affiche chaque étape de la connexion dans 24 langues, dont le français, puis confirme quels appareils sont appairés et combien de batterie il reste, avant de s'éteindre tout seul quand on ne s'en sert plus. Plus besoin de deviner si le son va finir par arriver dans les oreilles.
À deux sur le même film
L'AirFly View accepte aussi deux casques ou deux paires d'écouteurs en même temps sur la même source. Vous branchez le boîtier, chacun garde ses écouteurs, et vous regardez le même film à deux sans passer par les casques filaires distribués à bord. Twelve South annonce jusqu'à 16 heures d'autonomie sur une charge, avec une recharge en USB-C, de quoi couvrir un long-courrier et le vol retour. La boîte contient un étui de voyage rigide zippé et un adaptateur pour les prises à deux broches qui équipent encore certains appareils.
Pas réservé à l'avion
L'accessoire sert d'ailleurs en dehors des cabines, puisqu'il fonctionne avec tout ce qui possède une sortie jack, le tapis de course de la salle de sport ou une voiture qui n'a qu'une entrée AUX. Il gère aussi Auracast, la technologie de diffusion audio Bluetooth vers plusieurs appareils compatibles. Le View est en vente depuis le 27 octobre sur le site de Twelve South et sur Amazon, en noir ou en bleu Coastal, et les AirFly SE, Pro et Pro 2 restent au catalogue à des prix plus doux.
On en dit quoi ?
À 90 euros, l'adaptateur n'est pas donné, et l'AirFly Pro 2 rend à peu près le même service pour une vingtaine d'euros de moins. L'écran fait pourtant une vraie différence, surtout pour les voyageurs qui appairent leurs écouteurs une fois par an dans la pénombre d'une cabine et qui ont oublié la manipulation depuis longtemps. Pour eux, et pour tous ceux qui regardent leurs films à deux, cette version View est clairement la plus intéressante de la gamme.