Mais que font Charles III et Elton John sur Apple Music ?
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 50 ans de sa fondation caritative, le roi Charles III s'invite sur Apple Music aux côtés d'Elton John. Les deux Britanniques ont enregistré une émission spéciale de Rocket Hour, qui sera diffusée ce samedi 14 novembre, jour du 78e anniversaire du souverain. Une rencontre musicale qui s'inscrit également dans un partenariat entre Apple et The King's Trust, destiné à accompagner les jeunes créateurs.
Ce n'est pas tous les jours qu'un roi participe à une émission de radio musicale. Pourtant, Charles III sera l'invité exceptionnel d'Elton John dans une édition spéciale de Rocket Hour, diffusée sur Apple Music. L'émission a été enregistrée dans les studios londoniens d'Apple Music, installés à Battersea Power Station, où se trouve également le siège britannique d'Apple.
Sa diffusion est programmée pour le samedi 14 novembre, une date symbolique puisqu'elle correspond au 78e anniversaire du monarque. Au programme, une sélection musicale élaborée par les deux hommes, mêlant artistes confirmés et jeunes talents ayant bénéficié du soutien de The King's Trust. Charles III et Elton John reviendront également sur leurs souvenirs musicaux et sur plusieurs concerts caritatifs organisés au fil des décennies.
Cette émission célèbre avant tout le cinquantième anniversaire de The King's Trust, une organisation fondée en 1976 par celui qui était alors le prince Charles, sous le nom de The Prince's Trust. Son objectif est d'accompagner les jeunes rencontrant des difficultés dans leur parcours professionnel, en les aidant à développer leurs compétences, trouver un emploi ou créer leur entreprise.
Depuis sa création, la fondation a soutenu plus de 1,3 million de jeunes au Royaume-Uni. La musique a toujours occupé une place importante dans ses activités, notamment grâce à l'organisation de concerts caritatifs réunissant de nombreuses vedettes britanniques. Parmi les événements évoqués figurent les concerts organisés à Wembley Arena dans les années 1980, mais aussi ceux de Hyde Park et du Royal Albert Hall.
L'émission revient notamment sur le parcours du groupe britannique Muse, qui a bénéficié d'un soutien financier de la fondation à ses débuts. À l'époque, les musiciens se produisaient encore sous le nom de Rocket Baby Dolls et avaient obtenu une subvention pour acheter du matériel de sonorisation.
Plusieurs décennies plus tard, en 2018, Muse est revenu soutenir l'organisation en donnant un concert caritatif au Royal Albert Hall de Londres. Un exemple qui illustre l'importance que peut avoir une aide financière, même modeste, dans les premières années d'une carrière artistique. Elton John a d'ailleurs souligné combien le fait d'encourager un jeune artiste et de lui témoigner sa confiance pouvait changer son avenir.
Cette collaboration ne se limite pas à une simple émission de radio. En octobre dernier, Apple et The King's Trust ont lancé les Apple x King's Trust Creative Labs, un programme destiné à accompagner de jeunes créateurs dans les domaines artistiques et numériques. L'initiative doit leur permettre de rencontrer des professionnels, de découvrir différentes technologies et de développer leurs compétences créatives. Charles III et Elton John avaient d'ailleurs participé ensemble à la présentation de ce programme à Londres.
Cette édition spéciale de Rocket Hour sera diffusée gratuitement sur Apple Music 1 le samedi 14 novembre à 10 heures, heure française. Plusieurs rediffusions sont également prévues durant le week-end sur Apple Music 1 et Apple Music Hits, avant une mise à disposition à la demande.
Cette rencontre entre Charles III et Elton John constitue une opération de communication originale pour Apple Music, qui accueille un invité pour le moins inhabituel. Mais elle permet surtout de mettre en lumière les cinquante années d'activité de The King's Trust et son soutien aux jeunes talents. Pour Apple, c'est aussi l'occasion de valoriser son engagement dans la formation et la création artistique, au-delà de ses produits et services habituels.
Charles III s'invite dans l'émission d'Elton John
Ce n'est pas tous les jours qu'un roi participe à une émission de radio musicale. Pourtant, Charles III sera l'invité exceptionnel d'Elton John dans une édition spéciale de Rocket Hour, diffusée sur Apple Music. L'émission a été enregistrée dans les studios londoniens d'Apple Music, installés à Battersea Power Station, où se trouve également le siège britannique d'Apple.
Sa diffusion est programmée pour le samedi 14 novembre, une date symbolique puisqu'elle correspond au 78e anniversaire du monarque. Au programme, une sélection musicale élaborée par les deux hommes, mêlant artistes confirmés et jeunes talents ayant bénéficié du soutien de The King's Trust. Charles III et Elton John reviendront également sur leurs souvenirs musicaux et sur plusieurs concerts caritatifs organisés au fil des décennies.
50 ans d'engagement auprès des jeunes
Cette émission célèbre avant tout le cinquantième anniversaire de The King's Trust, une organisation fondée en 1976 par celui qui était alors le prince Charles, sous le nom de The Prince's Trust. Son objectif est d'accompagner les jeunes rencontrant des difficultés dans leur parcours professionnel, en les aidant à développer leurs compétences, trouver un emploi ou créer leur entreprise.
Depuis sa création, la fondation a soutenu plus de 1,3 million de jeunes au Royaume-Uni. La musique a toujours occupé une place importante dans ses activités, notamment grâce à l'organisation de concerts caritatifs réunissant de nombreuses vedettes britanniques. Parmi les événements évoqués figurent les concerts organisés à Wembley Arena dans les années 1980, mais aussi ceux de Hyde Park et du Royal Albert Hall.
Quand The King's Trust aidait les futurs membres de Muse
L'émission revient notamment sur le parcours du groupe britannique Muse, qui a bénéficié d'un soutien financier de la fondation à ses débuts. À l'époque, les musiciens se produisaient encore sous le nom de Rocket Baby Dolls et avaient obtenu une subvention pour acheter du matériel de sonorisation.
Plusieurs décennies plus tard, en 2018, Muse est revenu soutenir l'organisation en donnant un concert caritatif au Royal Albert Hall de Londres. Un exemple qui illustre l'importance que peut avoir une aide financière, même modeste, dans les premières années d'une carrière artistique. Elton John a d'ailleurs souligné combien le fait d'encourager un jeune artiste et de lui témoigner sa confiance pouvait changer son avenir.
Apple s'engage aussi auprès des jeunes créateurs
Cette collaboration ne se limite pas à une simple émission de radio. En octobre dernier, Apple et The King's Trust ont lancé les Apple x King's Trust Creative Labs, un programme destiné à accompagner de jeunes créateurs dans les domaines artistiques et numériques. L'initiative doit leur permettre de rencontrer des professionnels, de découvrir différentes technologies et de développer leurs compétences créatives. Charles III et Elton John avaient d'ailleurs participé ensemble à la présentation de ce programme à Londres.
Comment écouter l'émission ?
Cette édition spéciale de Rocket Hour sera diffusée gratuitement sur Apple Music 1 le samedi 14 novembre à 10 heures, heure française. Plusieurs rediffusions sont également prévues durant le week-end sur Apple Music 1 et Apple Music Hits, avant une mise à disposition à la demande.
Qu'en penser ?
Cette rencontre entre Charles III et Elton John constitue une opération de communication originale pour Apple Music, qui accueille un invité pour le moins inhabituel. Mais elle permet surtout de mettre en lumière les cinquante années d'activité de The King's Trust et son soutien aux jeunes talents. Pour Apple, c'est aussi l'occasion de valoriser son engagement dans la formation et la création artistique, au-delà de ses produits et services habituels.