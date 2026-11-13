Mais que font Charles III et Elton John sur Apple Music ?

Charles III s'invite dans l'émission d'Elton John

50 ans d'engagement auprès des jeunes

Quand The King's Trust aidait les futurs membres de Muse

Apple s'engage aussi auprès des jeunes créateurs

Comment écouter l'émission ?

Qu'en penser ?



Cette rencontre entre Charles III et Elton John constitue une opération de communication originale pour Apple Music, qui accueille un invité pour le moins inhabituel. Mais elle permet surtout de mettre en lumière les cinquante années d'activité de The King's Trust et son soutien aux jeunes talents. Pour Apple, c'est aussi l'occasion de valoriser son engagement dans la formation et la création artistique, au-delà de ses produits et services habituels.

Ce n'est pas tous les jours qu'un roi participe à une émission de radio musicale. Pourtant,. L'émission a été enregistrée dans lesinstallés à Battersea Power Station, où se trouve également le siège britannique d'Apple.Sa diffusion est programmée pour le samedi 14 novembre, une date symbolique puisqu'elle correspond au 78e anniversaire du monarque. Au programme, une sélection musicale élaborée par les deux hommes, mêlant artistes confirmés et jeunes talents ayant bénéficié du soutien de The King's Trust. Charles III et Elton John reviendront également sur leurs souvenirs musicaux et sur plusieurs concerts caritatifs organisés au fil des décennies.Cette émission célèbre avant tout, une organisation fondée en 1976 par celui qui était alors le prince Charles, sous le nom de The Prince's Trust. Son objectif est d'accompagner les jeunes rencontrant des difficultés dans leur parcours professionnel, en les aidant à développer leurs compétences, trouver un emploi ou créer leur entreprise.. La musique a toujours occupé une place importante dans ses activités, notamment grâce à l'organisation de concerts caritatifs réunissant de nombreuses vedettes britanniques. Parmi les événements évoqués figurent les concerts organisés àdans les années 1980, mais aussi ceux deet duL'émission revient notamment sur le parcours du groupe britannique Muse, qui a bénéficié d'un soutien financier de la fondation à ses débuts. À l'époque, les musiciens se produisaient encore sous le nom de Rocket Baby Dolls et avaient obtenu une subvention pour acheter du matériel de sonorisation.Plusieurs décennies plus tard, en 2018,. Un exemple qui illustre l'importance que peut avoir une aide financière, même modeste, dans les premières années d'une carrière artistique. Elton John a d'ailleurs souligné combien le fait d'encourager un jeune artiste et de lui témoigner sa confiance pouvait changer son avenir.Cette collaboration ne se limite pas à une simple émission de radio. En octobre dernier, Apple et The King's Trust ont lancé les, un programme destiné à accompagner de jeunes créateurs dans les domaines artistiques et numériques. L'initiative doit leur permettre de rencontrer des professionnels, de découvrir différentes technologies et de développer leurs compétences créatives. Charles III et Elton John avaient d'ailleurs participé ensemble à la présentation de ce programme à Londres., heure française. Plusieurs rediffusions sont également prévues durant le week-end sur Apple Music 1 et Apple Music Hits, avant une mise à disposition à la demande.