On en dit quoi ?



Honnêtement, il était temps. Qobuz traînait cette absence depuis des années alors que la concurrence avait déjà fait le chemin, et le voir arriver sur l'Apple TV avec du 192 kHz dans le salon reste une bonne nouvelle pour qui soigne son installation hi-fi. Restent deux petites pierres dans la chaussure : l'obligation de tourner sous tvOS 26, qui laisse de côté les boîtiers anciens, et ce plafond à 48 kHz sur l'Apple TV 4K de deuxième génération, un peu dommage pour un service qui vend justement la haute résolution. Rien de rédhibitoire, mais on aurait aimé le sans perte intégral pour tout le monde.