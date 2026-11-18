Qobuz débarque enfin sur Apple TV avec son sans perte en 24 bits/192 kHz
Par Vincent Lautier - Publié le
Les abonnés le réclamaient depuis un moment, et c'est fait : Qobuz a désormais sa propre application sur Apple TV. Le service français de streaming haute fidélité pousse son catalogue sans perte directement sur le téléviseur, jusqu'en 24 bits et 192 kHz, avec les paroles synchronisées et le pilotage depuis le téléphone. Reste juste à avoir un boîtier sous tvOS 26.
Qobuz, vous le connaissez sans doute, c'est ce service hexagonal qui a fait du son sans perte et de la haute résolution sa marque de fabrique, quand beaucoup se contentaient encore du MP3. On le trouvait déjà sur iPhone, iPad, dans CarPlay et, depuis l'an dernier, sur les téléviseurs Android et Google TV, mais le boîtier d'Apple restait obstinément à l'écart. C'est donc une case qui se remplit, et Axel Destagnol, directeur produit chez Qobuz, confirme d'ailleurs que les abonnés réclamaient régulièrement une application maison sur l'Apple TV. L'idée, c'est de retrouver au salon sa bibliothèque, les sélections des équipes et la qualité audio du service, mais pensées cette fois pour le grand écran.
Côté technique, l'application tourne sur l'Apple TV HD comme sur l'Apple TV 4K, à condition d'être passé à tvOS 26, et elle grimpe jusqu'en 24 bits et 192 kHz, avec un bémol pour l'Apple TV 4K de deuxième génération qui, elle, plafonne à 48 kHz. L'interface reprend les codes maison avec les sélections de la rédaction, les nouveautés, l'album de la semaine, les pages de labels et des recommandations calées sur vos habitudes d'écoute, pendant que les pages d'album affichent côte à côte les infos du disque et la liste des morceaux. Les paroles défilent ligne à ligne en synchro avec la lecture, parfois traduites, et Qobuz Connect garde le téléphone comme télécommande pendant que la musique sort par le téléviseur.
Pour en profiter par chez nous, il faut un abonnement Qobuz. La formule Studio est à 14,99 euros par mois sans engagement, ou 149 euros à l'année, soit 12,49 euros mensuels, avec le sans perte, plus de 100 millions de titres et les contenus éditoriaux. Au-dessus, la formule Sublime démarre à 16,99 euros par mois et ajoute des tarifs préférentiels, jusqu'à 60 % de remise, sur l'achat de musique en haute résolution. Sur la boîte d'Apple, Qobuz vient donc se poser à côté d'Apple Music et de Spotify, mais avec son positionnement audiophile bien à lui.
Honnêtement, il était temps. Qobuz traînait cette absence depuis des années alors que la concurrence avait déjà fait le chemin, et le voir arriver sur l'Apple TV avec du 192 kHz dans le salon reste une bonne nouvelle pour qui soigne son installation hi-fi. Restent deux petites pierres dans la chaussure : l'obligation de tourner sous tvOS 26, qui laisse de côté les boîtiers anciens, et ce plafond à 48 kHz sur l'Apple TV 4K de deuxième génération, un peu dommage pour un service qui vend justement la haute résolution. Rien de rédhibitoire, mais on aurait aimé le sans perte intégral pour tout le monde.
Un manque de longue date
Qobuz, vous le connaissez sans doute, c'est ce service hexagonal qui a fait du son sans perte et de la haute résolution sa marque de fabrique, quand beaucoup se contentaient encore du MP3. On le trouvait déjà sur iPhone, iPad, dans CarPlay et, depuis l'an dernier, sur les téléviseurs Android et Google TV, mais le boîtier d'Apple restait obstinément à l'écart. C'est donc une case qui se remplit, et Axel Destagnol, directeur produit chez Qobuz, confirme d'ailleurs que les abonnés réclamaient régulièrement une application maison sur l'Apple TV. L'idée, c'est de retrouver au salon sa bibliothèque, les sélections des équipes et la qualité audio du service, mais pensées cette fois pour le grand écran.
Jusqu'en 24 bits et 192 kHz
Côté technique, l'application tourne sur l'Apple TV HD comme sur l'Apple TV 4K, à condition d'être passé à tvOS 26, et elle grimpe jusqu'en 24 bits et 192 kHz, avec un bémol pour l'Apple TV 4K de deuxième génération qui, elle, plafonne à 48 kHz. L'interface reprend les codes maison avec les sélections de la rédaction, les nouveautés, l'album de la semaine, les pages de labels et des recommandations calées sur vos habitudes d'écoute, pendant que les pages d'album affichent côte à côte les infos du disque et la liste des morceaux. Les paroles défilent ligne à ligne en synchro avec la lecture, parfois traduites, et Qobuz Connect garde le téléphone comme télécommande pendant que la musique sort par le téléviseur.
Deux abonnements, 100 millions de titres
Pour en profiter par chez nous, il faut un abonnement Qobuz. La formule Studio est à 14,99 euros par mois sans engagement, ou 149 euros à l'année, soit 12,49 euros mensuels, avec le sans perte, plus de 100 millions de titres et les contenus éditoriaux. Au-dessus, la formule Sublime démarre à 16,99 euros par mois et ajoute des tarifs préférentiels, jusqu'à 60 % de remise, sur l'achat de musique en haute résolution. Sur la boîte d'Apple, Qobuz vient donc se poser à côté d'Apple Music et de Spotify, mais avec son positionnement audiophile bien à lui.
On en dit quoi ?
Honnêtement, il était temps. Qobuz traînait cette absence depuis des années alors que la concurrence avait déjà fait le chemin, et le voir arriver sur l'Apple TV avec du 192 kHz dans le salon reste une bonne nouvelle pour qui soigne son installation hi-fi. Restent deux petites pierres dans la chaussure : l'obligation de tourner sous tvOS 26, qui laisse de côté les boîtiers anciens, et ce plafond à 48 kHz sur l'Apple TV 4K de deuxième génération, un peu dommage pour un service qui vend justement la haute résolution. Rien de rédhibitoire, mais on aurait aimé le sans perte intégral pour tout le monde.