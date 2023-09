GP Explorer 2 : NordVPN dès 3,08€/mois pour le Grand Prix ce week-end !

Quand aura lieu le GP Explorer 2 ?

8h-9h : arrivée des pilotes sur la piste

9h-11h : essais libres

12h15-13h : visite des stands

13h30-14h : animation surprise sur la piste

14h-15h30 : qualifications

16h-16h40 : animation surprise et parade des pilotes

17h25-18h : mise en grille des F4

18h35-19h30 : début de la course (15 tours)

19h35-20h15 : podium avec envahissement de piste

21h30-23h35 : concert

Quels sont les participants du GP Explorer 2 ?

• Squeezie et Gotaga

• Seb et Maghla

• Kaatsup et LeBouseuh

• Amixem et Etienne Moustache

• Djilsi et Théodort

• Maxime Biaggi et AnaOnAir

• Depielo et Manon Lanza

• Mister V et Théo Juice

• Horty et Baghera

• Vilebrequin (gagnants 2022)

• Billy et Kekra

• Soso Maness et SCH

69% de réduction NordVPN

Des films inédits en France

Protection Anti-menaces

Un nouveau réseau "mesh"

Un VPN, utile pour de nombreux usages

69% de réduction NordVPN

Voici le programme des festivités :Le GP Explorer 2 rassemblera, avec 12 équipes :A cette occasion,, qui a remporté la première édition, mais aussi de Mac4Ever :-)) a décidé de lancerComme vous le savez,en faisant croire à votre FAI que vous êtes bien dans votre pays d'origine. Certains expatriés n'ont souvent pas accès au replay ni aux services (parfois pourtant payants) si leur IP est située à l'étranger ou si les FAI locaux bloquent certains services -évidemment, on vous invite àavant d'utiliser un VPN.Parmi les nouveautés de NordVPN, l'utilitaire offre une: logiciels malveillants, traqueurs, etc. Les fichiers sont analysés avant téléchargements, qui sont bloqués avant-même d'arriver sur le Mac.NordVPN agit égalementet en chiffrant vos données. Cela permet aux sites malveillants et à certains publicitaires peu scrupuleux, d'éviter de vous profiler sans votre consentement.Enfin,recouvrant les contenus. Le programme est même capable de détecter les bandeaux qui cachent des virus, traqueurs et autres chevaux de Troie et bloquent leur chargement avant-même leur arrivée sur votre Mac. Parfois, ces dernières se cachent même dans votre podcast ou votre chanson préférée.Depuis l'été 2022,. Il est par exemple possible de créer des connexions chiffrées avec vos appareils ou ceux de votre famille ou réseau professionnels, sans passer par les serveurs de NordVPN.L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser, afin de maximiser votre anonymat en ligne. Cela fonctionne évidemment dans tous les pays et suivant un grand nombre de fonctionnalités configurables directement dans l'appmais ce système vous permet réellement d'utiliser une IP locale et indétectable pour les serveurs (streaming, TV etc.) A noter que chaque utilisateur peut ajouter 10 appareils personnels à son réseau Mesh et s’associer à 50 autres appareils.On sait tous qu'un VPN permet d'abord de, bref un VPN reste un outil incontournable, que ce soit sur Mac ou sur iPhone/iPad.Mais son usage va bien au delà ! Saviez-vous par exemple qu'il permet d'obtenir, d'en passant sur une IP locale, devia la RTBF ou encore de, comme le tout nouveau Marvel – Docteur Stranger.... Allez, dernière astuce pour la route, vous pouvez avoir accès aux(en passant par la Turquie)A cette occasion,