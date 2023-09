Le Wall Connector de Tesla évolue (app, planification) mais il y a des manques !

Le Wall Connector de Tesla évolue

• La recharge planifiée

• L'état de la recharge en temps réel

• L'accès à l'historique des sessions de recharge

• La modification à distance de la recharge planifiée

• La modification des paramètres de recharge

Encore de gros manques !

Informations générales sur le Wall Connector de 3e génération

conçu pour les maisons individuelles, les immeubles d’habitation et les lieux de travail.

• Le Wall Connector fournit une recharge en CA de 200-240 V et une puissance allant jusqu'à 22 kW sur un réseau électrique triphasé. Ce qui signifie que vous pouvez recharger jusqu'à 71 km d'autonomie par heure.

• Sa conception légère assure une installation polyvalente en intérieur ou en extérieur et adaptée à une multitude de systèmes électriques.

• Installation facile sur un réseau électrique monophasé ou triphasé. • L'installation doit être effectuée par un électricien certifié.

• Il est possible de partager l'alimentation entre plusieurs Wall Connectors pour répondre aux besoins de recharge du foyer.

• Cable d’une longueur de 7,3 mètres

en courant alternatif, il s'installe assez facilement sur les installations monophasées comme triphasées.En revanche,, ce que Tesla propose dès aujourd'hui via une mise à jour interne.Avec la dernière mise à jour,, mais ce n'est pas tout ! Le constructeur a rajouté quelques fonctions bien pratiques commeEn effet, il n'y a(permettant de savoir si l'on peut tirer le maximum de la puissance sur chaque phase), ce qui est presque indispensable pour ne pas faire sauter les plombs à chaque fois qu'on allume le four et le chauffage... et que la voiture est déjà en train de charger.Par ailleurs, la recharge planifiée est beaucoup trop restrictive : chez Tesla,Si vous ne travaillez pas le jeudi (ou le week-end), la voiture va quand-même se charger le matin...Il manque aussi: on pourrait imaginer que la charge ne se lance que sous conditions (surproduction solaire, heures creuses...) ou qu'il soit compatible HomeKit, agissant comme une prise connectée.Enfin, là encore, précurseur avec son PowerWall,, permettant d'utiliser le courant de la voiture en soirée ou pendant les pics de tarifs (Abonnés Tempo) et de se recharger sur du courant de nuit ou solaire.