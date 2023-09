General Motors embauche chez Apple pour son système sans CarPlay

Un futur sans CarPlay chez GM

L'avenir de CarPlay, si les constructeurs décident de l'adopter

Les anciens cadres d'Apple à la rescousse

Les véhicules sont devenus de véritables petits ordinateurs sur roues, d'autant plus depuis l'avènement des véhicules électriques. Certains utilisateurs prennent d'ailleurs en compte l'éventuelle compatibilité avec leur système favori, CarPlay chez Apple ou Android Auto chez Google, comme critère important au moment de faire leur choix. Dans nos vidéos, vous avez pu voir que, ce qui leur offre un meilleur contrôle, mais qui agace parfois les utilisateurs par le manque d'intégration, ou la lenteur de cette dernière, avec leurs smartphones ou les services qui y sont associés.GM compte également emprunter cette voix d'un développement en interne en s'appuyant sur Android Automotive avec pour objectif de pouvoir proposer des services payants tout en récoltant des données. En effet,Attention toutefois à ne pas confondre Android Auto et Android Automotive. Si le premier est le pendant de CarPlay version Google, Android(avec la possibilité d'intégrer CarPlay et Android Auto selon le bon vouloir du constructeur) et permettant d'accéder aux divers réglages et informations relayées directement par le véhicule, comme la vitesse, le réglage de la climatisation ou encore la consommation ou le niveau de la batterie (et donc de fournir une planification de charge satisfaisante).De son côté, Apple tente de proposer une meilleure intégration de CarPlay, même si cela nécessite un effort du côté des constructeurs, comme nous avons pu le voir récemment au sein dePour mener son projet à bien, GM embauche à tour de bras chez les concurrents, et particulièrement chez Apple. Alors que le constructeur annonçait l'abandon progressif de CarPlay , la firme embauchait Mike Abbott , l'ex patron d'iCloud afin de chapeauter sa division planchant sur le logiciel embarqué.dont David Richardson, le nouveau vice président des logiciels et services de General Motors ayant œuvré pendant 12 ans à Cupertino sur iCloud, FaceTime et Siri, ainsi que Baris Cetinok qui planchait également sur iCloud et Apple Pay.. Reste à savoir si cette stratégie sera payante, et si les clients seront attirés par un véhicule GM dépourvu de CarPlay et d'Android Auto. Si cela peut sembler compliqué, la réussite de Tesla montre que cela n'a rien d'impossible, à condition que les véhicules et les tarifs soient suffisamment attrayants.