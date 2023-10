Apple a-t-elle oublié le nouveau CarPlay ? (Réponse bientôt !)

Apple a-t-elle oublié le nouveau CarPlay ?

Annonce des modèles compatibles fin 2023

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.

Les constructeurs toujours en lice ?

• Land Rover

• Mercedes Benz

• Lincoln

• Audi

• Volvo

• Honda

• Porsche

• Nissan

• Ford

• Jaguar

• Acura

• Polestar

• Infiniti

• Renault

En juin 2022, lors de la WWDC,, une interface complète pour véhicules électriques censée de substituer à tout le système intégré des constructeurs., pas plus que sur les salons automobiles qui se sont réveillés en 2023. Avec le boum de l'électrique et des écrans géants, Apple est forcément attendue au tournant (hum).Ce silence assourdissant devrait pourtant, si l'on en croit le site web officiel d'Apple qui confirme toujours desApple prend toujours soin de maintenir à jour ses pages, surtout lorsqu'une annonce est à venir. Cependant,-l'annonce interviendra peut-être via un simple communiqué de presse ou du côté d'un constructeur.Depuis 2022, de l'eau a coulé sous les ponts :, d'autres comme Mercedes, Honda, Stellantis ou Toyota continuent de faire cavalier seul et Volkswagen poursuit la débâcle de Cariad -même si la filiale a récemment recruté un ex-Rivian/Tesla.On retrouve en faitdes signataires de l'offre d'Apple :Certains, comme Ford ou encore le nouveau directeur de Volkswagen (et de Porsche), avaient tout de même. Porsche a d'ailleurs pris les devants cet été avec une intégration assez poussée, déjà proposée dans le nouveau Cayenne :Enfin, le marché est encore très effrité,: Tesla, Rivian ou plus récemment, General Motors qui englobe Buick, CAMI Automotive, Chevrolet, Cadillac, GMC, OnStar, Baojun, Wuling et Faw Jiefang.