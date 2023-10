L'App 1Control ouvre les portails et garages depuis CarPlay et Android Auto

L'App 1Control débarque sur CarPlay

Nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients en répondant à tous leurs besoins avec des technologies intelligentes, uniques et actuelles. Pour nous, il est très important d'écouter les retours et les demandes afin de développer de nouvelles solutions qui puissent rendre l'accès à la maison ou à l'entreprise de plus en plus agréable. L'intégration de nos dispositifs avec Apple CarPlay et Android Auto a été un processus presque naturel, et nous sommes fiers d'avoir été les premiers sur le marché à le réaliser. Nous souhaitons que l'expérience d'utilisation soit de plus en plus intuitive, rendant l'accès aux résidences ou aux entreprises pratique et immédiat, avec des solutions qui simplifient au maximum la vie des personnes, et faisant en sorte que l'utilisation de la technologie devienne une habitude quotidienne

Un service gratuit et disponible dès aujourd'hui

La firme italienne basée à Brescia propose des systèmes permettant d'automatiser l'ouverture des portails et des portes de garage. Affirmant être à l'écoute des demandes récurrentes de ses clients,, permettant d'activer l'ouverture et la fermeture de vos portes et portails directement depuis l'interface du véhicule et sans avoir besoin d'emporter les clés et télécommandes. Selon Francesco Sarasini, PDG de 1Control :Contrairement au nouveau service d'Honda aux US . Il suffira de disposer du matériel adéquat et de télécharger l'App pour en profiter dès aujourd'hui. Le système de la gamme, adopté par de nombreuses entreprises dont Maserati (qui le propose à ses clients sous sa propre marque), fonctionne également depuis un smartphone ou une Apple Watch