Recharge électrique : un widget et une nouvelle app ChargePoint pour son million d'utilisateurs

Nouvelle app ChargePoint

Alors que de plus en plus de véhicules électriques arrivent sur le marché, leurs conducteurs continuent de choisir ChargePoint comme leur réseau de prédilection, nous propulsant au-delà du million d'utilisateurs actifs trimestriels mondiaux

ChargePoint s'efforce d'offrir aux conducteurs la meilleure expérience possible, et la refonte de notre application mobile s'ajoute à nos initiatives de fiabilité améliorée pour garantir que les conducteurs puissent trouver, utiliser et payer la recharge de la manière la plus pratique possible.

Prix et disponibilité

permettant de se brancher à n'importe quelle borne, et fête d'ailleurs son millionième client ce mois-ci.A la rédac', on l'apprécie notamment pour(via un Widget ou l'Apple Watch), mais aussi grâce à des tarifs souvent bien meilleurs que la concurrence.Pour fêter son million,. L'interface a évolué avec notamment des onglets et des filtres améliorés qui simplifient la navigation dans l'application, tout en aidant les conducteurs à trouver les bornes avec leurs critères de prédilection.Sur ce point, le programme propose une, offrant une meilleure expérience lorsque vous démarrez une recharge à distance, et une identification claire des bornes pour que vous utilisiez toujours la bonne place de parking.Enfin,pour recharger votre véhicule électrique à la maison et sur la route., a déclaré Pasquale Romano, PDG de ChargePoint.L'application mobile ChargePoint, et plus encore. L'application mobile ChargePoint peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store d'IOS et sur Google Play.