Ridicule ou pas ? On peut s'assoir dans le Frunk de la nouvelle Lucid Gravity SUV

Dans le Frunk de la nouvelle Lucid Gravity

SUV Premium à grande autonomie

, permettant d'installer jusqu'à 7 personnes avec leurs bagages, bien plus pratique que le coffre sans hayon de la Air, qui était par ailleurs assez peu adapté pour la ville avec son rayon de braquage de camion et sa conduite au raz du sol.Pouret autres Jaguar i-Pace (Oui, il y a du monde), il faut donc trouver des petites fonctions originales.Beaucoup se sont moqués de ces photos qui montrentou les cyclistes devant la plage... Pensez-vous, s'assoir dans un coffre, voilà qui deviendrait choquant car ce dernier est situé à l'avant ?Effectivement, les concepteurs (ci-dessus) ont prévupour ne pas se tâcher les jambes !Déjà,, pour lacer leurs chaussures ou prendre le goûter. Cela permet aussi d'être à l'abri du vent et de la pluie !Mais en réalité, le plus cool...Chez Mercedes, BMW et Audi, point de salut ! Seul le coffre arrière permet de stocker les bagages ! C'est souvent bien trop juste à 4/5 alors imaginez à 7 adultes ! Un frunk permet de caser 2 bonnes valises supplémentaires, ce qui n'est pas rien !Et une fois les 2 ranges rabattues, le coffre peut, soit un des plus vastes de la catégorie. Sur la Air, le système que l'on avait pu essayer était vraiment peu réactif et pas très bien pensé. Au volant, impossible d'accéder aux réglages sans perdre la route de vue par exemple !, avec les 2 emplacements smartphones (si rares) mais situés un peu trop en arrière pour consulter l'écran pendant la conduite. Lucid mise aussi sur le raffinement avec des sièges très bien dessinés, pléthore équipements (massage, système audio etc.). Quant au volant, on dirait un peu l'iCockpit du 3008 !Sous le capot, la machine, ce qui n'est pas rien vu le poids de l'engin (sans doute au dessus des 2,5t). Les dimensions exactes sont d'ailleurs encore secrètes, on connait la longueur (5m) et l'empattement (3m), comme un gros Rivian R1S. Les capacités de remorquage (très importantes aux USA) grimpent à 2700 kg !, comme la taille de la batterie (étrange de la part d'un constructeur qui en a fait son cheval de bataille face à Tesla !) mais l'autonomie est annoncée à 708 km, ce qui devrait donner un pack d'au moins 120kWh si vous voulez mon avis. Pour le reste, elle reprend les spécifications de la Air, avecet des moteurs hyper-compacts placés dans les roues.Elle est déjà disponible en Europe (on avait pu l'essayer rapidement en Suisse) mais pas encore en France.