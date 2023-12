Première mondiale : ils relient le pôle Nord au pôle Sud en voiture électrique !

Du pôle Nord au pôle Sud en voiture électrique !

9 mois d'expédition et 27 000km parcourus

Notre mission est de montrer que les véhicules électriques peuvent affronter les environnements les plus difficiles, du froid glacial des pôles aux jungles chaudes et humides d’Amérique du Sud, et de démontrer qu’ils sont très plaisants à conduire tout en répondant aux exigences quotidiennes des conducteurs du monde entier.

Le couple d'aventuriers britanniques. L'exploit est de taille puisque ce road trip qui oblige la machine et les humains à affronter des températures allant de -30 à 30° n'avait jamais été effectué en voiture, y compris avec un modèle thermique.Pour le projet Pole to Pole, Chris et Julie Ramsey sontafin de traverser le continent américain. Les changements restent contenus, avec une voiture assez proche du modèle de série, puisqu'ils se limitent à d'énormes pneus de 39 pouces, un système permettant de fixer une tente sur le toit, des renforts pour le châssis et le soubassement et une garde au sol relevée.Après la traversée de l'Afrique en Skoda Enyaq iv80 , ou encore le record sur le trajet Portugal/Cap Nord en Hyundai Ioniq 6, c'est la Nissan Ariya e-4Force qui s'illustre en permettant, aux mains du talentueux couple Ramsey, de relier les deux pôles.(contre 404km en cycle WLTP pour le modèle de série équipé d'une batterie de 87kWh), ce qui leur a tout de même permis de traverser sans encombre les régions polaires, mais également des routes et chemins escarpés dans des conditions extrêmes. Selon le pilote Chris Ramsey :Le couple a ainsi tenté d'utiliser. Reste à savoir à quelle fréquence le générateur a été utilisé.Les panneaux solaires de 1600W crête étant loin d'être suffisants pour une recharge viable, le système d'éolienne compliqué selon les organisateurs à déplacer en Arctique et en Antarctique, et les bornes de charge évidemment peu répandues dans ces régions, l'énergie fossile a certainement été assez souvent mise à contribution., l'information sera volontairement passée sous silence.Afin de protéger leur véhicule du froid,, en couvrant la Nissan à l'aide d'une tente, ou en élevant un mur de neige afin de la mettre à l'abri du vent glacial. Les 9 mois nécessaires à leur arrivée le 15 décembre dernier sont en partie dus aux conditions extrêmes des pôles, nécessitant d'attendre que les routes glacées soient praticables.Le couple Ramsey n'en était pas à sa première aventure en VE. En effet, en 2017,. Ils avaient alors parcouru 16 000km en 56 jours au volant d'une Nissan Leaf Acenta modifiée pour la course.