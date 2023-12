Très en retard sur le logiciel, les constructeurs japonais s'unissent !

Les constructeurs japonais s'unissent !

Advanced SoC Research for Automotive

L'avis de Mac4Ever

Les VE japonais testés sur Mac4Ever

, alors même que le Japon a toujours été synonyme d'innovations technologiques. Je mettrais Honda de côté, car il s'agit sans doute du constructeur le plus pro-actif sur le segment -on l'a vu dans la Honda E ou dans l'E:ny1.L'idée n'est pas seulement de produire un système multimédia, mais surtout, du processeur central, jusqu'au fonctions de pilotage automatique, de radars, les caméras, les moteurs, la batterie...Derrière l'ASRA (pour), il est donc question d'associer, Denso, ou des producteurs de semi-conducteurs, tels Cadence Design Systems, Japan, Mirise tech corp, Renesas Electronics corp, Socionext inc., Synopsys Japan.. Nobuaki Kawahara, conseiller principal chez Denso, occupera le poste de directeur exécutif.On ne connait pas encore les détails techniques sur les solutions choisies,. Pas sûr, donc, qu'on retrouve Android Automotive ou CarPlay 2.0 par exemple...Que ce soit au niveau des puces, des systèmes électriques, des OS, ou même des moteurs... le Pays du Soleil Levant semble avoir du mal à changer de siècle, alors même que des acteurs comme Toyota s'étaient montrés largement visionnaires sur l'hybride, par exemple.Même si Toyota reste encore le plus gros constructeur mondial (avec environ 10 millions de véhicules produits en 2023),, qui va régresser sur l'ensemble des territoires ces prochaines années.Enfin,: les bons ingénieurs UX et électroniques se trouvent aujourd'hui dans la Silicon Valley, et même les constructeurs européens (comme Porsche) y ont installé leurs équipes de développement.Nous avons récemment testé le Toyota bZ4x , la Honda e , ou encore le Honda e:Ny1