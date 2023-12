Matrix LED chez Tesla, phares bleus chez Mercedes et un VE très moche en Russie

Highland

Des phares bleus chez Mercedes

Voiture Autonome

Les voitures autonomes 10x plus sûres

Une voiture électrique russe très moche

Tesla Killer

En effet, depuis quelques années déjà,, mais sans la fonction qui permet de rouler en pleins phares en permanence.Selon un prétendu document de certification européenne, Tesla aurait euSi le document semble en apparence authentique, la source laisse planer quelques doutes. Par exemple, Tesla n'utiliserait jamais le nomen interne et encore moins sur les demandes de certifications. Par ailleurs, il parait. L'arrivée de la fonction se fera vie une mise à jour OTA à venir d'ici quelques semaines.L'idée serait de pouvoirpar exemple. Je trouve le concept intéressant, histoire d'éviter les klaxons ou de mieux anticiper les réactions. A noter que pour l'heure, ce ne sera disponible que sur les Mercedes Class S et EQS au Nevada et en Californie dès 2024.Selon le spécialiste de la conduite sans chauffeur, les véhicules du groupe aurait permis de. Les chiffres ont été obtenus après plus de 7,14 millions de miles parcourus (environ 11 millions de Km) par les robots, rapportés au nombre d'accidents causés par des humains à distance équivalente.Et Waymo de préciser que: les petits accrochages sont rarement mentionnés à la police, par exemple, alors que les machines ont l'obligation de créer ces statistiques. Enfin, Waymo n'opère qu'en ville, bien plus propice aux accidents que sur les autoroutes, plus sécurisées. En clair, Waymo pourrait offrir un niveau de sécurité bien plus élevé que ne le rapportent ces statistiques...à San Francisco ! Retrouvez notre reportage en intégralité :. Ni très aéro, ni très réussie esthétiquement, elle pourrait surtout suppléer à l'arrêt des importations de véhicules européens dans le pays.et au système intégré. Les réactions ne se sont pas faites attendre... et il s'agit pour l'essentiel de moqueries.