Les nouvelles Tesla bannies des auto-écoles, mais pour quelle raison ?

Tesla banni des auto-école

Beaucoup de mes collègues possèdent aujourd’hui le Model Y comme véhicule scolaire et sont satisfaits à la fois de la voiture et du service. J’étais vraiment attiré par une Tesla.

J'ai testé le modèle 3 et j'ai remarqué que je perdais à la fois ma concentration et ma direction dans les ronds-points. Cela ne met pas directement la vie en danger, mais augmente le risque de vous déporter sur le trottoir ou sur d'autres voies.

L'avis de Mac4Ever

Malheureusement pour la marque d'Elon Musk, déjà malmenée localement par les syndicats de travailleurs,Sur les dernières Model S/X mais surtout, la toute nouvelle Model 3 Highland Si ce positionnement peut convenir sur certains véhicules marginaux, comme des SuperCars, c'est plus compliqué pour des modèles de grande série. En effet,, un standard de fait rarement remis en question jusque là., et oblige souvent le conducteur à regarder le volant au lieu de la route, là où un commodo permet de s'affranchir de ces quelques secondes d'inattention., était à la recherche d'un nouveau véhicule pour son établissement, et Tesla figurait en tête de sa liste.Il a fini par tester la Tesla Model 3, mais non seulement il n’a pas aimé les clignotants, mais il a aussi trouvé. En Europe, il faut indiquer sa sortie dans un rond-point en activant son clignotant, et l'homme a eu beaucoup de difficulté à le faire, si le volant est soumis à un angle trop élevé.Après avoiret que le risque était beaucoup plus élevé avec les étudiants. La plupart d’entre eux ontpour cette raison.Or ces dernières années, la firme fait surtout parler d'elles pour ses décisions unilatérales et souvent sujettes à friction, comme l'Autopilot qui vous punit , le retrait des capteurs de parking l'absence de feux matrix LED , le retrait des commandes boites physiques,, l'absence de LIDAR ou encore ces fameux clignotants tactiles et mal placés.Dans ce cas précis, et tout comme pour les capteurs de parking, il faut être objectif :. La fonctionnalité n'apporte rien, si ce n'est des économies de bout de chandelles. Ces décisions rappellent notamment celles d'Apple lorsqu'elle a supprimé les ports HDMI, le lecteur SD ou la prise jack sur certains appareils, avant de revenir parfois en arrière quand elle semblait être allée trop loin.