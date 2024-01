James Bond conduirait bientôt une voiture électrique ! Il était temps, non ?

James Bond bientôt en voiture électrique ?

Il n'est pas étonnant qu'Aston Martin ait choisi notre technologie Sapphire, et très probablement, Lucid propulsera les Aston Martin du futur, et un petit oiseau me dit que peut-être que M. Bond sera propulsé par Lucid. Ne serait-ce pas cool ?

Aston Martin 100% électrique en 2025

Pourtant,au sens large, comme dans les jeux vidéo, les jouets pour enfants ou... le cinéma. Je suis toujours étonné de ne voir que très peu de miniatures de VE par exemple ou même de Tesla dans les longs métrages, alors que ces modèles pullulent en ville.Depuis le début de la saga de Ian Fleming en 1952,, sa marque préférée, même si on a pu le voir au volant de différents bolides de Lotus, BMW, Jaguar ou même Citroën (qui se souvient ?). Difficile par ailleurs de dissocier Mr Bond d'un bon gros moteur thermique, n'est-ce pas ?L'information ne vient pas de la marque anglaise, mais plutôt de Peter Rawlinson, CEO et CTO de Lucid -le constructeur américain, et ce n'est pas le fruit du hasard.En effet,Durant l'ouverture de l'usine qui accueillera le futur SUV Lucid Gravity, Peter Rawlinson, a fait une déclaration qui n'est pas restée dans l'oreille d'un sourd :Rappelons que si la marque Lucid peine à s'implanter auprès du grand public,et serait parfaitement taillé pour équiper une sportive.Prévue à seulement 155 exemplaires, elle devait être la première électrique de la marque., même si l'on ne connait pas les raisons exactes : manque d'enthousiasme ? De technologies ?et une architecture électrique de type 800 V. Mais la petite batterie de 65 kWh n'aurait sans doute pas suffi à proposer une autonomie correcte... estimée à l'époque à 320 km.