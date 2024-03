On recrute (rédacteur, monteur) et on ouvre une rédaction à Nîmes !

Mac4Ever recrute et ouvre une rédaction à Nîmes !

• Un(e) cadreur-monteur/euse à plein temps (alternance ou CDI) à Nîmes

• Un(e) ou plusieurs rédacteurs/trices en CDI (Nîmes)

• Un(e) ou plusieurs pigistes (distanciel ou présentiel)

• Un(e) stagiaire/alternant en marketing digital, communication, vidéo, rédaction

Pour accompagner cette belle croissance, nous avons tour à tour: il s'agit de notre nouveau pôle rédactionnel français, proche de Marseille, Montpellier et Avignon., offrant de grandes facilité d’accès à toutes les personnes venant des villes voisines (Montpellier, Avignon) et de la banlieue.Mac4ever recherche ainsi, en présentiel et en distanciel, à savoir :Nous recherchons avant-toutComme vous le verrez dans l'annonce (ci-dessous), nous sommes ouverts à tous les profils, types de diplômes et expériences professionnelles... même si certains pré-requis sont évidemment indispensables !sur notre page spéciale :