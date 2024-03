Smart #3, une voiture électrique familiale dès 36 315€ !

Un intérieur très soigné

Trois écrans bien placés

• Un grand écran central de 12,8"

• Un combiné d'instruments de 9.2“

• Un affichage tête haute (HUD)

Batterie et autonomie

• Batterie 49 ou 66kWh

• Autonomie de 325 à 455Km

• Autonomie sur autoroute : entre 200 et 300Km (estimation)

Temps de charge : moins de 30mn !

• Charge DC jusqu'à 150kW

• Charge AC jusqu'à 22kW

• 10-80% < 30mn

• Charge en 3H à 22kW

Une version Brabus survoltée

• Propulsion de 272 CV

• 0 à 100 est abattu en 5,8s

• Barbus à 4 roues motrices de 428 CV

• 0 à 100 est abattu en 3,8s

Conclusion : un excellent rapport qualité/prix

• Dès 37 315 € / 34 980 CHF (Pro)

• Dès 42 315 € / 39 980 CHF (Pro +)

• Dès 45 315 € / 42 980 CHF (Premium)

• Dès 46 140 € / 43 480 CHF (Anniversary)

• Dès 49 815 € / 47 480 CHF (Brabus)

, elle est surmontée de nombreux espaces de rangement : undans l'accoudoir qui propose également un porte-carte pour la charge.Dans les portières, on case facilement de grandes bouteilles d'eau, à l'avant, comme à l'arrière. Enfin, la #3 dispose d'une boite à gant., offrant dans l'ensemble une très bonne présentation., avec des appuie-têtes bien placés, des renforts latéraux sur notre modèle Brabus et bien-sûr, ils sont chauffants !Un petit mot sur, au look assez sportif mais plutôt dur au toucher. La ceinturevient accentuer ce look dynamique, dommage qu'il ne se ressente pas un peu plus sur la conduite !. Il n'y a pas de tunnel central, même si la place du milieu reste malheureusement plus dure que les deux autres. L'accoudoir central cache aussi une trape à ski, bien pratique (pas seulement pour le ski d'ailleurs).regroupant toutes les informations utiles : lecture de panneaux, représentation 3D sur 3 voies, vitesse, régulateur, autonomie... il ne manque presque rien, sauf peut-être la consommation.. Nul besoin de quitter les yeux de la route, si vous aimez cette intégration dans le bare-brise. On regrettera simplement le faible niveau de personnalisation de ces combinés, même si l'interface par défaut fonctionne généralement assez bien -vous ne pouvez pas y glisser le GPS par exemple.avec une batterie de 66 kWh.Smart a récemment officialisé, au prix d'une autonomie réduite à 325Km, soit environ 200Km sur autoroute.En effet, comme la Smart #1, dont elle reprend la plateforme technique, cette version offre une excellente courbe de charge, pour atteindre, elle figure même dans le haut du panier !En ville, sur les bornes accélérée, on atteint mêmeC'est un atout majeur face à la concurrence.Rendez-vous compte,, les pneus (plus larges) et la voiture a un centre de gravité un peu plus bas que la #1., avec la grosse batterie, et la plupart des équipements de série (caméra 360, toit panoramique, charge 22kW, sièges chauffants, coffre électrique...) mais sans les feux matrix ni la pompe à chaleur de la version Premium, 3000€/CHF plus chère et à réserver aux alpins., grâce à ses 4 roues motricesA l'arrivée,, avec pléthore d'équipements de série et un look original, qui semble remporter tous les suffrages.