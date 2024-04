Trois ans plus tard, Tesla propose une MAJ inédite et gratuite à tous ses clients

Les feux matrix LED enfin chez Tesla !

L'avis de Mac4Ever

Etonnamment,. L'ID.3 de Volkswagen, vendue à la même période, proposait par exemple ce système sur les versions supérieures., elle pourra donc rouler en plein phares la nuit, sans éblouir les véhicules qui arrivent en face ou qui vous précèdent.Attention, les versions précédentes de ces véhicules possédaient de simples phares LED, et ne sont donc pas compatibles., par projection, lors de l'animation intégrée aux véhicules.D'après les premiers retours,: Tesla veut sans doute éviter d'éblouir les usagers de la route au maximum, quitte à être un peu trop restrictif. Reste que la bascule entre feux de route et feux de croisement constituait jusque là l'une des plus grosses critiques, comme ce fut le cas à Noël, avec la mise en place de la punition d'une semaine sans autopilot si vous aviez le malheur de déconnecter le système trop souvent.Contrairement à Apple qui a plutôt tendance à brider ses machines sur certaines fonctionnalités logicielles,. Ça a été le cas du mode sentinel , qui surveille les environs, ou encore de l'affichage des caméras latérales lorsque vous actionnez le clignotant.