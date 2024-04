Rappel : la journée Tesla Owners Day 2024 aura lieu le 18 mai chez Michelin et à Vulcania

Le pneu connecté de Michelin, en exclu chez Tesla ! Reportage à Clermont-Ferrand !

Avec plus de 1150 adhérents, le Tesla Owners Club France (TOCF) est aujourd’hui la plus grande association dans le domaine de l’électromobilité en France. Partie intégrante du programme Engage de Tesla dans le monde, le TOCF est reconnu comme club officiel des propriétaires de voitures de la marque Tesla en France.



Après Dijon en 2021, Clermont-Ferrand en 2022, Savigny-lès-Beaune en 2023, le TOCF organise son 4ème Tesla Owners Day à nouveau à Clermont Ferrand, sur le site des pistes d’essai Michelin de Ladoux.



Le déroulement de la journée se fera ainsi :

- ouverture du site à 9h30

- mot d’accueil vers 10h15

- démarrage des activités à 10h30

- clôture de la journée à Ladoux vers 17h30

- accueil à Vulcania pour les participants à la soirée à partir de 19h



Les participants pourront visiter le village partenaire avec notamment des stands de :

- Green Drive

- Drive Elec

- Glastint

- Hexis

- Tesla

- Urban Cod

- &Charge

- France Pare Brise - Revolte



Tesla renforce sa présence pour cette 4ème édition avec un stand, une tente pour des essais sans contact à l’extérieur du site, les “rangers” du service mobile, et la participation à une conférence pour la première fois.

Les Tesla Owners Club européens sont invités et nous pouvons déjà annoncer la participation de membres espagnols, suisses, britanniques, norvégiens, hollandais.



Une opération caritative au profit de l’association Rêves sera effectuée avec le reversement des inscriptions aux baptêmes sur piste avec les pilotes d’essai Michelin et une tombola avec des lots offerts par les partenaires du TOCF. Cette association a pour but de permettre à des enfants malades de réaliser leurs rêves. Nul doute que les enfants présents seront ravis de pouvoir participer à ces animations. Ils recevront également un cadeau offert par un youtuber.



Deux autres nouveautés cette année : la visite du Palais de l’Innovation Michelin et la soirée à Vulcania.