Quand franceinfo désinforme sur la voiture électrique !

Un trajet Paris-Pornic de 8 heures !

citadine électrique

- 450Km, essentiellement d'autoroute

- 8H (!) dont 30% consacrés à la recharge (2,5H, donc)

- Premier arrêt de 30mn (sans doute pour charger à 80%)

- Second arrêt de plus d'une heure pour une recharge complète, pour un montant de 13 euros

- Une troisième recharge de 40 minutes

Charge à 100%, l'erreur de débutant

ne pas compter les embouteillages

Des interviews à charge ?

Pour 600 km, j'ai six heures de charge donc trois arrêts. Ça fait beaucoup. Là, j'attends depuis près d'une heure et 20 minutes donc je m'occupe, je bois un café, je mange

Avec le prix de l'électricité qui augmente, ça fait réfléchir

On reste avec notre Citroën diesel pour l'instant

D'un point de vue financier, le montant dépensé en recharge est quasiment le même qu'un plein d'essence

Partir en vacances en voiture électrique

Manifestement mal préparé,. Le problème, c'est qu'en publiant son reportage sur une radio nationale, ce témoignage fait figure de parole d'évangile auprès de nombreux auditeurs,Que ce soit pour les jeux vidéo, l'informatique, l'énergie, l'automobile ou tout autre sujet qui nécessite des connaissances très pointues,pour tous lesIl y a, en tout cas en France,. Et malgré les moyens souvent importants de ces radios et chaînes de TV, les reporters ne prennent que très peu souvent la peine d'interroger un spécialiste ou de se faire aider par du personnel plus qualifié., il parle simplement d'une, peut-être une Zoe mais probablement une e208 lorsqu'on aperçoit une photo publiée sur le site de la radio. Une e208 offre sur autoroute, le dernier modèle embarquant une batterie plus importante (54 kWh) qui permet de dépasser les 200Km. Elle charge à 80% en 30mn grâce à une bonne courbe de charge à 100kW. Ce n'est pas vraiment la voiture idéale pour partir en vacance en électrique, mais avec 2 à 3 arrêts, on s'en sort généralement assez bien compte tenu du réseau de bornes actuel.Voici un petitLa e208 n'embarquant pas de planificateur d'itinéraire,, mais aucune n'aurait proposé une charge à 100% ni des arrêts supérieurs à 30mn. On imagine qu'il n'a rien préparé de spécial, ce qui peut s'envisager avec une routière, mais c'est déjà plus risqué avec une citadine munie d'une petite batterie.. C'est assez cohérent, d'autant que les arrêts entre les bornes font environ 150Km, largement en capacité pour une e208.Le journaliste précisedans son calcul, mais, ce qui parait sacrément faible, même en électrique et avec des bouchons. Même en chargeant à 100% sur les 2 derniers arrêts, on se demande à quelle vitesse il a bien pu rouler entre chaque pause.lui précise un conducteur, dont on ne connait ni le modèle, ni les spécifications.Peut-être une Zoé sans prise CCS ? Ce genre de véhicule se fait pourtant rare sur l'autoroute !ou encore, aucune personne interviewée ne semble ravie de partir en vacances en électrique. Pourtant, de mon côté, il est, sauf à avoir opté pour un modèle trop ancien ou avec une petite batterie., l'électrique revient toujours beaucoup moins cher qu'une voiture thermique. Sur autoroute, en revanche, c'est plus discutable, mais une fois encore, le journaliste ne donne aucune somme précise, ni calcul éventuel :. Il ne précise pas si la première charge a été effectuée sur une borne rapide ou à la maison, ce qui peut réduire d'autant la facture. Même chose à l'arrivée...Nous avions d'ailleurs fait à chaque fois, sans réseau de charge associé.