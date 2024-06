Alpine A290 : R5 maquillée ou véritable sportive ?

Une R5 dopée aux hormones

• Longueur 3 990 mm

• Largeur 1 820 mm

• Hauteur 1 520 mm

• Empattement 2 530 mm

• Poids 1479 Kg

• Coffre : 326 litres

by wire

comme une thermique

• Puissance maximale :

• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 130kW (180 ch)

• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 160kW (220 ch)



Couple maximal :

• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 285nm

• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 300 mm







Vitesse maximale :

• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 160 km/h

• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 170 km/h



0-100 km/h :

• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 7,4s

• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 6,4s • A290 GT, A290 GT PREMIUM : 130kW (180 ch)• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 160kW (220 ch)• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 285nm• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 300 mm• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 160 km/h• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 170 km/h• A290 GT, A290 GT PREMIUM : 7,4s• A290 GT PERFORMANCE, A290 GTS : 6,4s

• Capacité de la batterie : 52 kWh

• 380 km WLTP (en cours)

• AC 11 kW

• DC de 100 kW (Pompe à chaleur)

• 15 à 80 % de charge en 30 minutes

R5 Esprit Alpine.

Elle reprend donc, avec des dimensions légèrement supérieures, même si elle reste très compacte :Malgré un look sportif très réussi,, car un 0 à 100 en 6,4s, c'est assez moyen pour une petite traction électrique siglée Alpine, mais le groupe semble en fait réutiliser les motorisations bien connues du Scenic et de la Megane . Le constructeur précise toutefois avoir largementparfaitement dosé (transition naturelle imperceptible entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique). Le couple est également dosé, histoire de garder une bonne liaison au sol malgré la puissance instantanée sur les seules roues avant -une propulsion n'aurait-il pas été un meilleur choix, comme sur la MG4 ?Enfin, les: avec la même batterie que la R5, on tombe sous les 400Km WLTP, soit à peine 180/200 sur autoroute et sans doute encore moins sur circuit.Evidemment, Alpine se rattrape avec des finitions intérieures nettement supérieures à la R5 (), des voies élargies, des feux en croix gravés au laser, des pneus Michelin Pilot Sport spécifiques et de belles jantes de 19".Comme sur la R5,, de nombreuses aides à la conduite (ADAS), un quasi sans-faute -à tester, évidemment !. Cette A290 est-elle décevante ? A vous de nous le dire, mais j'aurais aimé un peu plus de puissance, de la propulsion et une batterie plus grosse, histoire de ne pas trop perdre en autonomie. Finalement, Alpine nous fait le coup de la Fiat 500 électrique : elle aurait pu s'appeler simplement