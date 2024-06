3 nouvelles Tesla à venir, dont un van et une compacte ?!

financier

Bien-sûr que nous travaillons sur de nouveaux produits dans le plus grand secret. Je pense que ça va être assez spécial !

3 nouvelles Tesla à venir

Pour certains, je pense que les gens pourraient peut-être penser: "Oh, ça ne va pas être si incroyable." Mais… attendez de voir. Car ça le sera sera !"

Le retour du Tesla Van ?

Tesla va certainement fabriquer une camionnette électrique à un moment donné

a-t-il lâché, avant de dévoilerL'ensemble manque un peu de détails, mais on devine quand-même plusieurs 2 berlines compactes et un gros bébé, qui pourrait être une camionnette ou un gros SUV.a-t-il déclaré ensuite, non sans une certaine excitation.Les fans de la marque vont donc devoir partir à la chasse aux indices, car. Evidemment, se tient forcément ici, qui pourrait coûter moins de 30 000€., l'une classique, et l'autre baptisée Cybercab, le fameux robot-taxi sans volant qu'Elon Musk chérit tant. Elle devrait être fabriquée à la Gigafactory Texas, Mexico et sans doute à celle de Berlin. Si l'on se réfère à l'image, il semble même que ce véhicule soit présent deux fois (extrême gauche et extrême droite). Maintenant que le Cybertruck et le Semi sont enfin commercialisés, l'arrivée d'un van semble donc assez logique, d'autant qu'il pourrait se décliner aussi bien en véhicule familial qu'en utilitaire.. En effet, le marché des fourgons électriques est encore peu développé, même si Renault et Ford viennent de dévoiler deux nouveaux utilitaires principalement destinés aux professionnels et que Mercedes parvient à faire quelques ventes de son EQV, dont les tarifs restent cantonnés à quelques flottes d'entreprises. Seul Volkswagen propose un produit un peu sexy avec son ID.Buzz , en attendant les Ford Nuggets et autres Mercedes Marc O Polo...