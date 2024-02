Le Tesla Roadster n'est pas mort et sera présenté fin 2024 ! Avant la Model 2 ?

Le Tesla Roadster n'est pas mort !

La conception de la production est terminée et il sera dévoilé à la fin de l'année, avec pour objectif une expédition dès l'année prochaine

Ce soir, nous avons radicalement augmenté les objectifs de conception du nouveau Tesla Roadster. Il n’y aura jamais d’autre voiture comme celle-ci, si on peut appeler cela une voiture.

Une conception avec Space X

package SpaceX

Vous allez adorer le nouveau Roadster plus que votre maison

-60 mph < 1 seconde Et c'est la partie la moins intéressante

7 ans plus tard, ceux qui ont précommandé le véhicule, parfois avec, il était pourtant ultra-compétitif face aux SuperCars thermiques...Mis en veille pendant la production du Cybertruck, le Roadster constitue sans doute le second projet que ce cher Elon Musk souhaite voir se concrétiser rapidement, après des années de belles promesses... et de prototypes ! La page française dédiée au Roadster est d'ailleurs toujours en ligne !Il indique d'ailleurs qu'il s'agira il en était déjà question il y a ... trois ans ! A l'époque, on évoquait déjà unpour un 0 à 100 autour d'une seconde -une accélération presque dangereuse sur route ouverte.a renchérit Musk ce matin. Faut-il comprendre qu'il coûtera le prix d'une petite villa ?. 0Que faut-il comprendre ? A l'origine,Mais avec l'arrivée de constructeurs comme Rimac, ou même Porsche, qui prépare activement des 911 et autres Boxter électriques, l'ambition de l'américain est peut-être ailleurs...