Fiat Grande Panda : moins de 25 000€, plus réussie que l'ë-C3 ?

Fiat Grande Panda : un petit SUV urbain

grandé

Autonomie de 300Km ?

• Moteur 83kW (environ 113ch)

• Batterie de 44 kWh

• Autonomie de 320 km WLTP

• Charge rapide à 100kW

• 20 à 80% en 26 minutes

• Chargeur 11kW AC

L'avis de Mac4Ever

et son ë-C3 électrique, une voiture low-cost fidèle à la philosophie de la premièreAvec ses formes très carrées et son look de petit SUV urbain, la Grande Panda est immédiatement reconnaissable, notamment grâce à saEn revanche, cette Grande Panda est très...pour une Panda !, soit 30cm de plus que la Panda classique. C'est en fait comparable à une R5 de Renault, cette longueur permet aussi d'offrir un coffre correct (320L chez Citroën), contre souvent moins de 300L dans la catégorie inférieure.Si les, il y a de grandes chances qu'ils se rapprochent de ceux de l'ë-C3, à savoir :Voilà qui serait donc, et l'on peut même envisager de longs trajets, grâce à de la recharge assez rapide. Sur autoroute, n'espérez toutefois pas dépasser les 200Km, à confirmer lors de nos essais bien-sûr.Après tout, pourquoi les petites voitures ne devraient pas permettre de partir en week-end sans stress, comme c'est déjà le cas avec le thermique ?Je reste également assez mitigé dès que l'on évoque les architectures électriques de Stellantis, surtout en hiver et les longs trajets, où. Par ailleurs, les plateforme multi-énergie engendrent des contraintes supplémentaires (tunnel central, pas de frunk...) qui n'auraient pas lieu d'être sur du 100% électrique. Enfin, on l'a vu avec le 3008 , la connectivité est toujours très moyenne, même sur les derniers systèmes de Stellantis, ce qui complique davantage les grands trajets (recherche de borne etc.)